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Saint-Germain'den 'ye astronomik teklif

İspanyol basınının haberine göre Saint-Germain, Fransız yıldızı 'ye astronomik bir teklif sunacak. Genç futbolcu, kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul ederse ve gibi yıllık 50 milyon euro maaş alacak. Fransız ekibi, 21 yaşındaki yıldızı 'e kaptırmamak için tüm imkanlarını kullanacak.

Giriş Tarihi: 14.2.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 12:20 ABONE OL
Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe'ye astronomik teklif

Dünya futbolunun son yıllarda parlayan yıldızı Mbappe için PSG ile Real Madrid arasında kıyasıya bir savaş yaşanıyor.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid'in ısrarla istediği 21 yaşındaki Fransız futbolcu için kulübü Paris Saint-Germain kolları sıvadı. 2018 Dünya Kupası'nda yıldızı iyice parlayan golcünün 15 milyon euro olan maaşı 50 milyon euroya çıkarılacak.

Mbappe, bu teklifi kabul etmesi durumunda süper yıldızlar Arjantinli Messi ve Portekizli Ronaldo ile aynı kazanca ulaşacak.

PSG'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde oyuncusuyla masaya oturmak istediği haberin detaylarında yer aldı. Fransızların, Mbappe'nin 2020 Dünya Kupası'nda önce takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı aktarıldı.

Mbappe, yeni kontratı kabul etmesi durumunda 35 milyon euro kazanan Brezilyalı Neymar'ı da geride bırakacak.

Yıldız futbolcu PSG formasıyla çıktığı 115 maçta 84 gol atarken 47 de asist yaptı.

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Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe'ye astronomik teklif
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