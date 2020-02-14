Sörloth’a 2 maç ceza

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Trabzonspor-G.Birliği maçında Baiano'nun üst üste tekmelerine maruz kaldıktan sonra oyuncuyu yüzünden iten ve kırmızı kart gören Alexander Sörloth'a PFDK 2 maç ceza verdi. Bu durumda Norveçli golcüHakem Hüseyin Göçek ve yardımcıları olayı raporlarına,olarak yazmış, futbolcunun sevkikuralıyla 43. maddeden yapılmıştı. Norveçli golcüde para cezasına çarptırıldı. Trabzonspor bugün Tahkim Kurulu'na itiraz edecek.TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'a verilen cezanın kabul edilemez olduğunu belirtti. Başkan, "Sörloth 230 maçta 16 sarı kart görmüş bir futbolcu. Bu mu karşılığı? Cezanın 1 maça indirilmesi için Tahkim Kurulu'na gideceğiz. Geçmişte buna benzer Gomis ve Elmander kararları var" dedi.