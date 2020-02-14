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Sörloth’a 2 maç ceza

, kendisine tekme atan Baiano’yu iten Norveçli golcünün cezasını oy çokluğu ile verdi. Tahkim indirim yapmazsa Sörloth, Sivasspor maçında yok

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Sörloth’a 2 maç ceza
Trabzonspor-G.Birliği maçında Baiano'nun üst üste tekmelerine maruz kaldıktan sonra oyuncuyu yüzünden iten ve kırmızı kart gören Alexander Sörloth'a PFDK 2 maç ceza verdi. Bu durumda Norveçli golcü kupadaki Erzurum maçının ardından Süper Lig'deki Sivasspor mücadelesinde de forma giyemeyecek. Hakem Hüseyin Göçek ve yardımcıları olayı raporlarına, "Şiddetli itme" olarak yazmış, futbolcunun sevki "Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir" kuralıyla 43. maddeden yapılmıştı. Norveçli golcü 8 bin 500 TL de para cezasına çarptırıldı. Trabzonspor bugün Tahkim Kurulu'na itiraz edecek.

Başkan Ağaoğlu: Kabul edilemez
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'a verilen cezanın kabul edilemez olduğunu belirtti. Başkan, "Sörloth 230 maçta 16 sarı kart görmüş bir futbolcu. Bu mu karşılığı? Cezanın 1 maça indirilmesi için Tahkim Kurulu'na gideceğiz. Geçmişte buna benzer Gomis ve Elmander kararları var" dedi.
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Sörloth’a 2 maç ceza
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