Amiens 4 - 4 PSG (MAÇ SONUCU)

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 25. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Amiens ile karşı karşıya geldi.
TSİ 19.30'da başlayan ve Licorne Stadyumu'nda oynanan maçta Sehrou Guirassy, Gael Kakuta v Fousseni Diabate'nin gollerine engel olamayan PSG 40. dakikada 3-0 geri düştü.
Ander Herrera, Nianzou Kouassi (2) ve Mauro Icardi'nin golleriyle son 15 dakikalık bölüme 4-3 önde girmeyi başaran PSG 90+1'de Sehrou Guirassy'nin golüne engel olamadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla lider PSG'nin puanı 62'ye yükselirken kümede kalma mücadelesi veren Amiens'in puanı ise 21'e yükseldi.