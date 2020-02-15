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4 - 4 (MAÇ SONUCU)

Paris Saint-Germain (), Fransa 1. Futbol Ligi'nin () 25. haftasında deplasmand ile 4-4 berabere kaldı. Karşılaşmanın 40. dakikasında 3-0 geriye düşen PSG; Ander Herrera, Nianzou Kouassi (2) ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle son 15 dakikalık bölüme 4-3 önde girdi ancak 90+1'de Sehrou Guirassy'nin attığı gole engel olamadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 21:30 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 21:30 ABONE OL
Amiens 4 - 4 PSG MAÇ SONUCU

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 25. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Amiens ile karşı karşıya geldi.

TSİ 19.30'da başlayan ve Licorne Stadyumu'nda oynanan maçta Sehrou Guirassy, Gael Kakuta v Fousseni Diabate'nin gollerine engel olamayan PSG 40. dakikada 3-0 geri düştü.

Ander Herrera, Nianzou Kouassi (2) ve Mauro Icardi'nin golleriyle son 15 dakikalık bölüme 4-3 önde girmeyi başaran PSG 90+1'de Sehrou Guirassy'nin golüne engel olamadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla lider PSG'nin puanı 62'ye yükselirken kümede kalma mücadelesi veren Amiens'in puanı ise 21'e yükseldi.

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Amiens 4 - 4 PSG (MAÇ SONUCU)
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