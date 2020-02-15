Balayı bitti

SEVINMEDIM

Turuncu-lacivertliler maç fazlasıyla lider oldu, Kartal yerinde saydıBAŞAKŞEHIR savunması karşısında etkisiz kalan Burak Yılmaz, 81. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı.golcü futbolcunun çok sinirli olduğu gözlerden kaçmadı.Başakşehir karşısında dün rakip kaleye 19 şut atıp 7 isabet bulan Beşiktaş, 31 kez de orta denemesinde bulundu. Mücadelenin genelinde topun hakimi olan siyah-beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda en çok hücum girişiminde bulunduğu karşılaşmayı oynadı ancak golü bulamadı. Maçın adamı olan Başakşehir kalecisi Mert Günok toplamda 7 kurtarışa imza attı.Zirve yarışında ağır bir yara alan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e karşı fobisini de sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 26 resmi maçtan sadece 5'ini kazanabildi. 8 kez yenilen Kartal, 13 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 13 resmi müsabakanın ise sadece 1'inde galibiyete ulaşabildi (7 M, 5 B).BEŞIKTAŞ ağlarını havalandırmayı başaran Demba Ba ligde durdurulamıyor. Senegalli futbolcu, çıktığı son 6 lig maçında da skora katkı sağladı. 6 kez ağları havalandırıp bir de asist yapan Ba, maçın ardından şunları söyledi: "Eski takımım Beşiktaş. Saygı göstergesi olarak gole sevinmedim. İyi futbol oynamadık ama kazandık. Maçta bizim için tek pozitif durum kazanmamızdı. Demba Ba performans olarak hiç gitmedi. Doğru zamanı bekliyordum. Çok şükür doğru zaman geldi."Futbolculuğunda frikik ustası olan Yalçın, son dakikalardaki pozisyon için, "Frikikte topla Caner'in mesafesi çok kısaydı. İki adımdan o frikiği atamazsın. Biraz daha geriden gelmen gerekirdi. O yüzden sinirlendim" yorumunu yaptı.