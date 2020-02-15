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'nda gerginlik

'nda Başkan 'nin konuşması öncesinde gerginlik yaşandı. Divan Kurulu Üyesi 'nin Başkan Çebi'ye küfür ettiği gerekçesiyle Keçeci'ye tepki gösterildi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 15.2.2020 14:33 ABONE OL
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik
Beşiktaş Divan Kurulu'nda Başkan Ahmet Nur Çebi'nin konuşması öncesinde gerginlik yaşandı. Divan Kurulu Üyesi Atıf Keçeci'nin Başkan Çebi'ye küfür ettiği gerekçesiyle Keçeci'ye tepki gösterildi.

Beşiktaş'ta gerçekleşen divan kurulu toplantısında gergin anlar yaşandı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin konuşmak için kürsüye çıktığı sırada, Divan Kurulu Üyesi Atıf Keçeci'nin başkana küfür ettiği gerekçesiyle Keçeci'ye tepki gösterildi. Yaşanan arbede sırasında diğer üyeler araya girerken, Atıf Keçeci oradan uzaklaştırıldı ve ardından Başkan Ahmet Nur Çebi konuşmasına başladı.
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Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik
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