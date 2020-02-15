Denizlispor - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 22'inci haftasında Mehmet Özdilek'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yukatel Denizlispor ile, zor günler geçiren Robert Prosinecki'nin Hes Kablo Kayserispor'u Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor...
CANLI ANLATIM
Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Özgür, Kibong, Murawski, Aissati, Sacko, Estupinan, Rodallega.
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre, Campanharo, Kravets, Djedje, Mensah, Henrique, Mesanovic.
İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN KARŞILAŞMALARDAN NOTLAR:
* Denizlispor, Süper Lig tarihinde Kayserispor'u konuk ettiği altı maçın beşini (1M) ve son dört karşılaşmayı kazandı.
* Kayserispor ile deplasmanda oynadığı tüm Süper Lig maçlarında ol yiyen Denizlispor (toplam 9 gol), son üç karşılaşmada ise rakip fileleri havalandıramadı.
* Süper Lig'de altı maçtır kazanamayan Denizlispor (3B 3M), daha önceki dört karşılaşmada 10 puan toplamıştı (3G 1B).
* Deplasmanda çıktığı son dokuz maçı kaybeden Kayserispor, Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.
* Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk 15 dakikalarında gol atamayan iki ekipten biri Denizlispor (Alanyaspor ile birlikte). Kayserispor ise bu dakikalarda en fazla gol yiyen takım konumunda (9).
* Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en az isabetli şut çeken (Denizlispor; 66) ve kalesinde en fazla şut gören (Kayserispor; 140) takımlar bu maçta karşı karşıya geliyor.
* Süper Lig kariyerinde Kayserispor'a karşı forma giydiği ilk dört maçta dört gol atan Hugo Rodallega (toplam 14 şut), daha sonraki dört karşılaşmada çektiği 18 şutta rakip fileleri havalandıramadı.
* Bu sezon Süper Lig'de takımının iç sahada attığı gollerin en büyük bölümünü kaydeden oyuncu Oscar Estupinan (%50; 4/8).
* Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla isabetli şut çeken oyuncu olan Muris Mesanovic (8), aynı zamanda gole çevirme yüzdesi en düşük isim konumunda (%9.1).
* Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in Süper Lig kariyerinde mağlup olmadan en fazla konuk ettiği rakibi Kayserispor (6G 1B).