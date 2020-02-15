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3 - 1 (MAÇ SONUCU)

, 'in 22. haftasında evinde 'u Samed Ali Kaya, Taşkın Çalış (p) ve Sikiru Olatunbosun'un attığı gollerle 3-1 mağlup etti ve 5 maçlık galibiyet hasretine son vererek puanını 32'ye yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor ise 16 puanda kaldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 15.2.2020 21:04 ABONE OL
Ekol Göz Menemenspor 3 - 1 Eskişehirspor MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Ali Can Alp

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Trtovac, Domgjonas, Ercan Coşkun, Tayfun Aydoğan (Dk. 90+1 Ali Keten), Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Mustafa Çeçenoğlu, Samed Ali Kaya (Dk. 71 Olatunbosun), Ali Özgün (Dk. 82 Hüseyin Çolak)

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Furkan Balaban (Dk. 71 Erdal Akdarı), Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Tolga Yakut (Dk. 55 Onur Bayramoğlu), Furgan Polat, Alperen Kocabaş, Mete Kaan Demir, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 59 Metehan Altunbaş)

Goller: Dk. 7 Samed Ali Kaya, Dk. 65 Taşkın Çalış (Penaltıdan), Dk. 90+2 Olatunbosun (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 84 Cemali Sertel (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Alperen Kocabaş (Eskişehirspor), Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu (Ekol Göz Menemenspor)

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Ekol Göz Menemenspor 3 - 1 Eskişehirspor (MAÇ SONUCU)
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