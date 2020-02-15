Fırtına’ya her gün 14 Şubat

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı kupa maçının ardından ara vermeden hafta sonu sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle Trabzonspor'un antrenmanının ilk 30 dakikası taraftarlara açıldı. Birçok taraftar tesislere akın ederken futbolcuları meşaleler yakarak ve tezahüratlarla destekledi. Bordo-mavili taraftarlar, "Sensiz asla" yazılı pankart açarken, teknik heyet ve oyuncular kendilerine gösterilen bu sevgiye tribünlere doğru giderek alkışlarla cevap verdi. Taraftarlar,veşeklinde tezahüratlarda bulundu.dönen takımı karşılamak için 1 saat boyunca yol kenarında bekleyen taraftara Trabzonsporlu oyuncular da duyarsız kalmadı. Kaleci Uğurcan Çakır taraftar için yaptığı paylaşımda,dedi. Yöneticiler de taraftarı ve ailesini Trabzon'da bir maçta ve tesislerde ağırlama sözünü verdi.TRABZONSPOR'DA Abdülkadir Ömür sevinci yaşanıyor. 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında AEK ile Trabzon'da oynanan karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlanan ve ardından menisküs ameliyatı olan Abdülkadir, tedavisinin tamamlanmasından sonra bireysel olarak çalışmalara da başladı. Tam 170 gün sonra tesislerde takımla antrenmana çıkan ve daha sonra özel bir programa göre çalışan Abdülkadir'i arkadaşları sevinçle karşıladı.

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