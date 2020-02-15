Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 6. randevuda

MARİANO

ULUSOY'DA

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor ile ligde 6. kez karşılaşacak. Rekabette takımların 2'şer galibiyeti bulunuyor.Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geri kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 1 maçı ertelenen Malatya ekibi ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda aldığı 24 puanla 10. sırada bulunuyor.Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda iki takımın da 2'şer galibiyeti bulunuyor. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 7 golüne, Malatya temsilcisi 5 golle yanıt verdi.Ligin ilk yarısında Malatya'daki karşılaşma 1-1 sona ermişti.Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye doğru ilerleyen Galatasaray, bu istatistiğini Yeni Malatyaspor karşısında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etme başarısı gösterdi.Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde Yeni Malatyaspor maçından 3 puan alıp, Kadıköy'e moralli gitmek istiyor.Türk Telekom Stadyum'ndaki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir'e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet elde ederken, 1 de beraberlik aldı.Galatasaray, üst üste aldığı galibiyetlerde gol yollarında da etkindi. Sarı-kırmızılılar, oynadığı son 5 maçtaki aldığı 5 galibiyette 17 kez rakip fileleri havalandırdı. Savunmada da işi sıkı tutan Cimbom, sadece 2 kez kalesini gole kapatamadı.Galatasaray ligin en az gol yiyen takımıGalatasaray, 17 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise kalesinde 29 gole engel olamadı. Cimbom, 35 kez gol sevinci yaşarken, Malatya ekibi de 34 kez rakip fileleri havalandırdı.Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Brezilyalı futbolcu Mariano cezalı durumda bulunuyor. Mariano, hafta içi kupada oynanan Alanyaspor müsabakasında çift sarı karttan kırmızı kartla ile oyun dışında kalmıştı.Öte yandan sarı-kırmızılılarda Adem Büyük sarı kart sınırında bulunuyor. Adem sarı kart görmesi halinde gelecek hafta ligde oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasındaki müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Ramazan Keleş üstlenecek. VAR'da Tugay Kaan Numanoğlu, AVAR'da ise Çağdaş Altay görev yapacak.