Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'a gelen Marcao, Luyindama ile birlikte şampiyonluğa büyük katkı yapmıştı. Scout ekibinin keşfi olarak transfer edilen Brezilyalı, bu sezonun ilk yarısında ise yaptığı hatalarla göze batmıştı. 23 yaşındaki savunmacı son dönemde kendini toparladı ve yeniden çıkışa geçti. Marcao'nun bu çıkışı kendisini izleyen kulüpleri de harekete geçirdi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Marcao'yu Fiorentina ve Udinese takip ediyor. Portekiz ekibi Chaves'den 4 milyon euro bedelle alınan 1.85'lik stoper için gelen tekliflerin yaklaşık 10 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marcao'nun satılmasına Fatih Terim de onay verdi. Ozan Kabak'ı 11 milyon euroya Schalke'ye satan sarı-kırmızılı ekip, milli futbolcunun yerini Marcao ile doldurmuştu.

Sezon sonunda Marcao'nun da Ozan gibi yüksek fiyatlara satılması ve yerine yine genç bir ismin alınması planlanıyor.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon 29 maçta Galatasaray forması giydi.