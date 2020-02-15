Hatayspor 2 - 3 Akhisarspor MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 22'inci hafta maçında Bayram Toysal'ın Hatayspor'u ile Yılmaz Vural'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Akhisarspor karşı karşıya geldi.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmaya Hatayspor taraftarının da ilgisi büyük oldu.

Zorlu karşılaşmada perde Hatayspor'un 7'inci dakikada Mirkan Aydın ile bulduğu golle açıldı. Bu golden 3 dakika sonra Akhisarspor Onur Ayık ile beraberliği yakaladı.



İLK YARININ SON DAKİKALARINDA AKHİSARSPOR COŞTU

Karşılaşmanın ilk yarısının bitmesine 3 dakika kala Akhisarspor adeta coştu. Yılmaz Vural'ın öğrencileri 42'inci dakikada Erhan Çelenk, 44'üncü dakikada ise Elmar Bjarnason'un bulduğu golle soyunma odasına 3-1'lik slorla girdi.

Ev sahibi Hatayspor'da 78'inci dakikada yine Mirkan Aydın sahneye çıktı. Golcü futbolcu attığı golle farkı 1'e indirdi. Bu golden sonra başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 3-2'lik skorla tamamlandı.



YILMAZ VURAL'IN İLK GALİBİYETİ

Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak'tan sonra takımın başına getirilen Yılmaz Vural, Ege temsilcisiyle 3'üncü maçına çıktı. İlk maçında deplasmanda Altınordu'ya 2-0'lık skorla kaybeden Akhisarspor, geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği Menemenspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Hatayspor karşısında 3-2'lik galibiyetle sahadan ayrılan Yılmaz Vural'ın ekibi tecrübeli teknik direktör ile ilk galibiyetini almış oldu.

Akhisarspor gelecek hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek, lider Hatayspor deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak.

