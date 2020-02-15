Kendimi atmadım

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'a verilen 2 maçlık ceza, dün Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildi. TFF sitesinden yapılan açıklamada,olduğu belirtildi.Dün Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Hukuk İşleri Sorumlusu Eda Lermi Zorer ve Sörloth, Tahkim Kurulu ile bir toplantı gerçekleştirdi. İlk olarak Başkan Ağaoğlu söz aldı veifadelerini kullandı.Norveçli oyuncu ise "Yediğim tekmelerden sonra can havliyle bu hareketi yaptım.Sadece futbol oynamaya çalışan biriyim. Canım yandığı için böyle bir davranışta bulundum" dedi. Toplantıda pozisyon tam 5 kez izlendi. Özellikle Baiano'nun Sörloth'a elini sallaması üzerinde duruldu. Tahkim Kurulu, cezayı oy birliği ile 1 maça indirdi.

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