Kendimi atmadım

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'a verilen 2 maçlık ceza, dün Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildi. TFF sitesinden yapılan açıklamada, cezanın oy birliğiyle 1 maça indirildiği ve sebebinin "Tahrikin derecesi ve futbolcunun aldığı darbeler"
olduğu belirtildi.
'ASLA KÖTÜ DAVRANMAZ'
Dün Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Hukuk İşleri Sorumlusu Eda Lermi Zorer ve Sörloth, Tahkim Kurulu ile bir toplantı gerçekleştirdi. İlk olarak Başkan Ağaoğlu söz aldı ve "Ben 35 yıldır spor camiasının içindeyim. Hayatımda tanıdığım en dürüst, en karakterli insanlardan birisi Sörloth. Karşısındaki kişiye asla kötü davranışı olmaz"
ifadelerini kullandı.
POZİSYON 5 KEZ İZLENDİ
Norveçli oyuncu ise "Yediğim tekmelerden sonra can havliyle bu hareketi yaptım. Aldatmaya yönelik bir şey yapacak olsam tekmelerden sonra kendimi yere atardım. Ama bu benim karakterime yakışmaz.
Sadece futbol oynamaya çalışan biriyim. Canım yandığı için böyle bir davranışta bulundum" dedi. Toplantıda pozisyon tam 5 kez izlendi. Özellikle Baiano'nun Sörloth'a elini sallaması üzerinde duruldu. Tahkim Kurulu, cezayı oy birliği ile 1 maça indirdi.