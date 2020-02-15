M.City’ye Avrupa’dan men

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BUGÜN NELER OLDU

ngiltere Premier Lig'de lider Liverpool'un 22 puan gerisinde kalan Manchester City'ye bir şok da UEFA'dan geldi.açıkladı. Kulübe ayrıca 30 milyon Euro'luk para cezası kesildi. Ada ekibi resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "UEFA'nın verdiği karardan dolayı hayal kırıklığı yaşadık ancak şaşırmadık.ifadelerini kullandı.CITY'NIN seviyesinde bir kulübe 2 yıl ceza ver-mek Avrupa futbolunda bir milat. UEFA kimseningüzünün yaşına bakmıyor. Transfer yasağı cezasıalan takımlar vardı ama her sezonGörüldüğü üzere Finansal Fair Play'e uymadığınızzaman Şampiyonlar Ligi'ne direkt bilet almışolmanız bile fayda etmiyor. Bize çıkacak olan dersbu. City için ise Guardiola ile artık ayrılık vakti.