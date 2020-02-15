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M.City’ye Avrupa’dan men

Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
M.City’ye Avrupa’dan men
İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool'un 22 puan gerisinde kalan Manchester City'ye bir şok da UEFA'dan geldi. UEFA, Manchester temsilcisinin Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini açıkladı. Kulübe ayrıca 30 milyon Euro'luk para cezası kesildi. Ada ekibi resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "UEFA'nın verdiği karardan dolayı hayal kırıklığı yaşadık ancak şaşırmadık. Kulübümüz bir an önce tarafsız yargılama için harekete geçecek ve CAS'ta hakkını arayacaktır" ifadelerini kullandı.

BÜLENT TIMURLENK DİYOR Kİ
CITY'NIN seviyesinde bir kulübe 2 yıl ceza ver- M.CİTY'YE AVRUPA'DAN MEN mek Avrupa futbolunda bir milat. UEFA kimsenin güzünün yaşına bakmıyor. Transfer yasağı cezası alan takımlar vardı ama her sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımı bu arenadan uzak tutma kararı herkesi hizaya getirecek bir karar. Görüldüğü üzere Finansal Fair Play'e uymadığınız zaman Şampiyonlar Ligi'ne direkt bilet almış olmanız bile fayda etmiyor. Bize çıkacak olan ders bu. City için ise Guardiola ile artık ayrılık vakti.
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