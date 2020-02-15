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1 - 3 MAÇ SONUCU

2. Lig 3. Grup 22'inci hafta maçında lider deplasmanda temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Kocaelispor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Kocaelispor'a galibiyeti getiren goller (2) ve 'den geldi. Ofspor'un tek sayısını ise Tahla Aydemir kaydetti. Yeşil-siyahlı ekip bu galibiyetle puanını 49 yaptı. Ofspor ise 31 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 15:46 ABONE OL
Ofspor 1 - 3 Kocaelispor MAÇ SONUCU

TFF 2. Lig 3. Grup maçında Kocaelispor deplasmanda Ofspor ile karşı karşıya geldi.

Son 2 haftada Turgutluspor ve Belediye Derincespor'a yenilen Kocaelispor zorlu deplasmanda Trabzon temsilcisi ile karşılaştı. Alınan yenilgilerin ardından galibiyete ihtiyacı olan Kocaelispor deplasmanda sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

YAKUP ALKAN'DAN 2 GOL

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri Yakup Alkan (2) ve Ali Han Tunçer kaydetti. Kocaelispor formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Yakup 12'inci golünü atma başarısı gösterdi.

Kocaelispor bu sonuçla puanını 49 yaptı, Ofspor ise 31 puanda kaldı.

Lider Kocaelispor gelecek hafta sahasında Tepecekspor'u konuk edecek. Ofspor ise deplasmanda Ağrı 1970 Spor ile karşılaşacak.

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Ofspor 1 - 3 Kocaelispor MAÇ SONUCU
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