Ofspor 1 - 3 Kocaelispor MAÇ SONUCU

TFF 2. Lig 3. Grup maçında Kocaelispor deplasmanda Ofspor ile karşı karşıya geldi.

Son 2 haftada Turgutluspor ve Belediye Derincespor'a yenilen Kocaelispor zorlu deplasmanda Trabzon temsilcisi ile karşılaştı. Alınan yenilgilerin ardından galibiyete ihtiyacı olan Kocaelispor deplasmanda sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

YAKUP ALKAN'DAN 2 GOL

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri Yakup Alkan (2) ve Ali Han Tunçer kaydetti. Kocaelispor formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Yakup 12'inci golünü atma başarısı gösterdi.

Kocaelispor bu sonuçla puanını 49 yaptı, Ofspor ise 31 puanda kaldı.

Lider Kocaelispor gelecek hafta sahasında Tepecekspor'u konuk edecek. Ofspor ise deplasmanda Ağrı 1970 Spor ile karşılaşacak.