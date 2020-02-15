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2 - 3 (MAÇ SONUCU)

Almanya 1. Futbol Ligi'nin () 22. haftasında deplasmanda 'i Kai Havertz, Moussa Diaby ve Karim Bellarabi'nin attığı gollerle 3-2 mağlup etti ve son 6 maçta 5 galibiyet alarak puanını 40'a yükseltti. Union Berlin ise bu sonuçla 26 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 20:05 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 20:09 ABONE OL
Union Berlin 2 - 3 Bayer Leverkusen MAÇ SONUCU

Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında Union Berlin'e konuk oldu.

TSİ 17.30'da başlayan ve Alte Forsterei'de oynanan maçta konuk ekip; Kai Havertz, Moussa Diaby ve Karim Bellarabi'den bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bayer Leverkusen bu sonuçla puanını 40'a yükseltirken Union Berlin ise 26 puanda kaldı.

BUNDESLIGA'DA OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI:

Hoffenheim 2 - 3 Wolfsburg
RB Leipzig 3 - 0 Werder Bremen
Paderborn 1 - 2 Hertha Berlin
Augsburg 1 - 1 Freiburg

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Union Berlin 2 - 3 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU)
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