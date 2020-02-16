Bursaspor 2 - 1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU)

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u evinde 2-1 mağlup ederek puanın 39'a yükseltti. Adana Demirspor ise bu sonuçla 34 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Seleznov'un şutunu kaleci Muhammed çeldi, ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Traore'nin şutunda Burak Altıparmak'a çarpan top filelerle buluştu. 1-0

17. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Ammat Dibba'nın kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.

35. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Yevhen Seleznov, Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Seleznov, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

43. dakikada ceza sahası sağ çaprazında toplu buluşan Özer Hurmacı'nın şutunu kaleci Muhammed Şengezer kurtardı.

49. dakikada kornerden Volkan Şen'in ortasında, Mehmet Akyüz kafayı vurdu, kaleci Çağlar Şahin topu kurtardı.

53. dakikada Serdar Güler'in ceza sahası dışından şutu dışarıya gitti.

61. dakikada çalımlarla rakip kaleye yaklaşan Abdou Razack Traore'nin şutu, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

69. dakikada sol kenardan çalımlarla ceza sahası içine giren Volkan Şen, topu Mehmet Akyüz'le buluşturdu. Akyüz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye



Hakemler: Koray Gençerler xx, Ömer Tevfik Özkoç x, Bersan Duran x



Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Tayfur Bingöl xx, Sedat Dursun xx, Anıl Karaer xx, Kerem Can Akyüz xx, Abdullahi Shehu xxx, Burak Altıparmak xx, Özer Hurmacı x, Abdou Razack Traore xxx (Recep Aydın dk. 90 ?), Serdar Özkan xxx (Aykut Akgün dk. 74 x), Yevhen Sleznov xxx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 79 x)



Yedekler: Emrullah Şalk, Onur Atasayar, İsmail Çokçalış, Mamadou Diarra, Selçuk Şahin, Batuhan Kör, Ali Akman



Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez



Adana Demirspor: Muhammed Şengezer x, Okan Alkan x, Adil Demirbağ x, Tayyib Talha x, Rassoul Khadim x, Sinan Kurt xx, Hasan Kılıç xx, Erkan Zengin xx (Jakub Kosecki dk. 73 x), Aias Aosman xx (Ibrahima Kone dk. 58 x), Volkan Şen xxx, Amat Dibba x (Mehmet Akyüz dk. 46 xx)



Yedekler: Kurtuluş Yurt, Semih Güler, Mehmet Uslu, Tevfik Altındağ, Berk Yıldız



Teknik Direktör: Uğur Tütüneker



Goller: Burak Altıparmak (dk. 11), Yevhen Seleznov (dk. 37) (Bursaspor), Mehmet Akyüz (dk. 69) (Adana Demirspor)



Kırmızı kart: Özer Hurmacı (dk. 65) (Bursaspor)



Sarı kartlar: Amat Dibba, Adil Demirbağ, Volkan Şen, Aias Osman, Okan Alkan (Adana Demirspor), Yevhen Seleznov, Özer Hurmacı, Tayfur Bingöl, Abdullahi Shehu, Anıl Karaer, İbrahim Üzülmez (T.D.) (Bursaspor)