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Hatayspor’a son darbe ’dan geldi

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Hatayspor’a son darbe Akhisarspor’dan geldi
Lider Hatayspor'un puan kayıpları sürüyor. Bordo-beyazlılar, dün sahasında Akhisarspor'a 3-2 yenildi. Üst üste 3. maçını da kazanamayan ev sahibinin gollerini 7 ve 78'de Mirkan atarken, konuk ekibi 3 puana taşıyan golleri ise Onur Ayık (10), Erhan Çelenk (42) ve Bjarnason (44) kaydetti.

Boluspor-G.G.Ümraniye:.........1-1
Puan sıralamasında en altta olan Bolu sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ilk yarıyı Mustafa Durak'ın golüyle 1-0 önde kapatsa da 85'te Bentley'in golüne engel olamadı.

E.G. Menemen-Eskişehir:......3-1
Menemenspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma 5 maç sonra 3 puanı getiren golleri Samed, Taşkın ve Olatunbosun attı. Konuk Eskişehir ise beş hafta sonra yenilgiyle tanıştı.
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Hatayspor’a son darbe Akhisarspor’dan geldi
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