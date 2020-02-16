Hatayspor’a son darbe Akhisarspor’dan geldi

BUGÜN NELER OLDU

Lider Hatayspor'un puan kayıpları sürüyor. Bordo-beyazlılar, dün sahasında Akhisarspor'a 3-2 yenildi. Üst üste 3. maçını da kazanamayan ev sahibinin gollerinikonuk ekibi 3 puana taşıyan golleri isekaydetti.Puan sıralamasında en altta olan Bolu sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ilk yarıyı1-0 önde kapatsa dagolüne engel olamadı.Menemenspor,sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma 5 maç sonra 3 puanı getiren golleri Samed, Taşkın ve Olatunbosun attı. Konuk Eskişehir ise beş hafta sonra yenilgiyle tanıştı.