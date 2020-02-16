Hatayspor’a son darbe Akhisarspor’dan geldi

Lider Hatayspor'un puan kayıpları sürüyor. Bordo-beyazlılar, dün sahasında Akhisarspor'a 3-2 yenildi. Üst üste 3. maçını da kazanamayan ev sahibinin gollerini 7 ve 78'de Mirkan atarken,
konuk ekibi 3 puana taşıyan golleri ise Onur Ayık (10), Erhan Çelenk (42) ve Bjarnason (44)
kaydetti.
Boluspor-G.G.Ümraniye:.........1-1
Puan sıralamasında en altta olan Bolu sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ilk yarıyı Mustafa Durak'ın golüyle
1-0 önde kapatsa da 85'te Bentley'in
golüne engel olamadı.
E.G. Menemen-Eskişehir:......3-1
Menemenspor,
sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma 5 maç sonra 3 puanı getiren golleri Samed, Taşkın ve Olatunbosun attı. Konuk Eskişehir ise beş hafta sonra yenilgiyle tanıştı.