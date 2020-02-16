Kayserispor hayata döndü

Süper Lig'in dibinde zor günler geçiren ve artık her maçı final havasında oynayan HES Kablo Kayserispor, zorlu Denizlispor deplasmanında tek golle kazanarak çok önemli bir 3 puanı almayı başardı. 69. dakikada sol kanattan Mensah'ın ceza sahasına ortasında topa kafayı vuran Cristian Sapunaru, ağları sarsarak takımını galibiyete taşıdı.7 maçlık galibiyet özlemini dindirdi. Bu sonucun ardından Denizlispor 24 puanda kalırken, Kayserispor puanını 15'e çıkardı ve ligde kalma umutlarını korudu.Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Denizlispor karşısında alınan galibiyetin 3 puandan fazla anlam taşıdığını söyledi. Oyuncularının takım olarak oynadığını kaydeden Hırvat hoca,diye konuştu.7 maçtır kazanamayan Yukatel Denizlispor'da yönetim, taraftarların istifaya davet ettiği teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.Bu sezon sadece 3 maç kazanabilen Kayserispor, galibiyete ulaştığı bu karşılaşmalarda hiç gol yemedi. Sarıkırmızılı takım, ligde çıktığı 22 karşılaşmada ağlarında 54 gol gördü ve bu alanda zirveye yerleşti.

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