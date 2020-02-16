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hayata döndü

’de Sapunaru’nun tek golüyle 7 hafta sonra kazanan , lige tutundu

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Kayserispor hayata döndü
Süper Lig'in dibinde zor günler geçiren ve artık her maçı final havasında oynayan HES Kablo Kayserispor, zorlu Denizlispor deplasmanında tek golle kazanarak çok önemli bir 3 puanı almayı başardı. 69. dakikada sol kanattan Mensah'ın ceza sahasına ortasında topa kafayı vuran Cristian Sapunaru, ağları sarsarak takımını galibiyete taşıdı. Bu sezon dış sahada ilk kez 3 puan sevinci yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 7 maçlık galibiyet özlemini dindirdi. Bu sonucun ardından Denizlispor 24 puanda kalırken, Kayserispor puanını 15'e çıkardı ve ligde kalma umutlarını korudu.

PROSİNECKİ: LİGDE KALACAĞIZ
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Denizlispor karşısında alınan galibiyetin 3 puandan fazla anlam taşıdığını söyledi. Oyuncularının takım olarak oynadığını kaydeden Hırvat hoca, "Havlu atmadığımızı, sonuna kadar bu savaşı sürdüreceğimizi söylemiştim. Ligde kalacağız" diye konuştu.

ÖZDİLEK İLE YOLLAR AYRILDI
7 maçtır kazanamayan Yukatel Denizlispor'da yönetim, taraftarların istifaya davet ettiği teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.

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Bu sezon sadece 3 maç kazanabilen Kayserispor, galibiyete ulaştığı bu karşılaşmalarda hiç gol yemedi. Sarıkırmızılı takım, ligde çıktığı 22 karşılaşmada ağlarında 54 gol gördü ve bu alanda zirveye yerleşti.

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Kayserispor hayata döndü
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