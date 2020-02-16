Kayserispor hayata döndü

Süper Lig'in dibinde zor günler geçiren ve artık her maçı final havasında oynayan HES Kablo Kayserispor, zorlu Denizlispor deplasmanında tek golle kazanarak çok önemli bir 3 puanı almayı başardı. 69. dakikada sol kanattan Mensah'ın ceza sahasına ortasında topa kafayı vuran Cristian Sapunaru, ağları sarsarak takımını galibiyete taşıdı. Bu sezon dış sahada ilk kez 3 puan sevinci yaşayan sarı-kırmızılı ekip,
7 maçlık galibiyet özlemini dindirdi. Bu sonucun ardından Denizlispor 24 puanda kalırken, Kayserispor puanını 15'e çıkardı ve ligde kalma umutlarını korudu.
PROSİNECKİ: LİGDE KALACAĞIZ
Kayserispor
Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Denizlispor karşısında alınan galibiyetin 3 puandan fazla anlam taşıdığını söyledi. Oyuncularının takım olarak oynadığını kaydeden Hırvat hoca, "Havlu atmadığımızı, sonuna kadar bu savaşı sürdüreceğimizi söylemiştim. Ligde kalacağız"
diye konuştu.
ÖZDİLEK İLE YOLLAR AYRILDI
7 maçtır kazanamayan Yukatel Denizlispor'da yönetim, taraftarların istifaya davet ettiği teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.
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Bu sezon sadece 3 maç kazanabilen Kayserispor, galibiyete ulaştığı bu karşılaşmalarda hiç gol yemedi. Sarıkırmızılı takım, ligde çıktığı 22 karşılaşmada ağlarında 54 gol gördü ve bu alanda zirveye yerleşti.