Lazio 2 - 1 Inter (MAÇ SONUCU)

Lazio, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Inter'i konuk etti.

TSİ 22.45'te başlayan ve Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Lazio, Ciro İmmobile (p) ve Sergej Milinkovic-Savic'ten bulduğu gollerle Inter'i 2-1 mağlup etti.

Inter'in tek golü 44. dakikada Ashley Young'dan geldi.

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 19 maça çıkaran Lazio puanını ise 56'ya yükseltti ve lider Juventus ile arasındaki farkı 1 puana indirdi.

Inter ise bu sonuçla 54 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi.