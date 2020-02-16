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2 - 1 Inter (MAÇ SONUCU)

'nin (Serie A) 24. haftasında evinde Inter'i Ciro İmmobile (p) ve 'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 19 maça çıkararak puanını 56'ya çıkardı ve lider Juventus ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. 54 puanda kalan Inter ise bu sonuçla 54 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi.

Giriş Tarihi: 17.2.2020 00:42 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 00:44 ABONE OL
Lazio 2 - 1 Inter MAÇ SONUCU

Lazio, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Inter'i konuk etti.

TSİ 22.45'te başlayan ve Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Lazio, Ciro İmmobile (p) ve Sergej Milinkovic-Savic'ten bulduğu gollerle Inter'i 2-1 mağlup etti.

Inter'in tek golü 44. dakikada Ashley Young'dan geldi.

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 19 maça çıkaran Lazio puanını ise 56'ya yükseltti ve lider Juventus ile arasındaki farkı 1 puana indirdi.

Inter ise bu sonuçla 54 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi.

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Lazio 2 - 1 Inter (MAÇ SONUCU)
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