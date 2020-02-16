Fatih Karagümrük: 2 - Giresunspor: 1 (MAÇ SONUCU)

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
23. dakikada Attamah'ın ceza sahası sağ çaprazından yerden yaptığı ortada top Ahmet Kesim'in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
24. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Jorquera, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
39. dakikada del Valle'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta savunmaya çarpan top kalenin hemen yanından kornere gitti.
42. dakikada Landel, Zeki Yıldırım'a yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
70. dakikada Milinkovic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi yükselen Ahmet'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
79. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmada seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Erdal'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Stat: Vefa
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Ata Yıldırım xx, Anıl Usta xx
Fatih Karagümrük: Aykut xx, Koray xx, Fatih xx, Yalçın xx, Bülent xx, Attamah xx, Jorquera xxx, Zeki xx (Erdal dk. 45 xxx), Sabo xx, Ndao xx (Emeghara dk. 77 x), Sobiech xx (Barış dk. 90 ?)
Yedekler: Murat, Efe, Engin, Çağrı, Ahmet
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Giresunspor: Adriano xx, Uğur xx, Murat xx, Ahmet xx, Muhammed xx, Ahmet İlhan x (Özgür Can dk. 66 x), Landel x, Foguinho xx (Mehmet Güven dk. 76 x), Bekir xx, Valle xx, Rusescu x (Milinkovic dk. 46 x)
Yedekler: Metin, Berkan, İshak, Mehmet Taş, Muhayer, Veysel
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Jorquera (dk. 24), Erdal (dk. 79) (Fatih Karagümrük), Ahmet (dk. 70) (Giresunspor)
Kırmızı kart: Landel (dk. 42) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Sobiech, Zeki, Yalçın, Erdal, Koray (Fatih Karagümrük), Foguinho, Milinkovic, Muhammed (Giresunspor)