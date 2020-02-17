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4’ü bir Quaresma etmedi

Lens, Diaby, N’Koudou ve Boyd dörtlüsünün toplamı, Querasma’nın tek başına yaptığı katkıyı sağlayamadı

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
4’ü bir Quaresma etmedi

Beşiktaş, sezon başında yollarını ayırdığı Ricardo Quaresma'nın yerine yaptığı transferlerden verim alamadı. Portekizli futbolcu, eski başkan Fikret Orman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan gönderilmiş ardından da Kasımpaşa'ya imza atmıştı. Siyahbeyazlılar, yaz transfer döneminde kanatlara Tyler Boyd, N'Koudou ve Diaby takviyesi yapmış Lens ile de yola devam edilmişti.

11 GOLE KATKI VERMİŞTİ
Süper Lig'in geride kalan 22 haftasında beklentilerin çok uzağında kalan bu dört ismin skora katkısı da oldukça sınırlı kaldı. Geçen yılın aynı döneminde Quaresma tek başına 2 gol, 9 asist yapıp, toplam 11 gole katkı verirken, Beşiktaş'ın yeni kanat dörtlüsü ise toplamda 5 gol, 2 asistlik katkı sağlayabildi. Q7'nin tek başına yaptığı 11 gollük katkısının gerisinde kalan dörtlünün istatistikleri şöyle: N'Koudou: 2 gol Lens: 1 gol, 2 asist Diaby: 2 gol, 1 asist Boyd: Gol ve asist yok

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4’ü bir Quaresma etmedi
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