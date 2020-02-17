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Agüero'nun yeni adresi belli oldu! Madrid

Geçtiğimiz günlerde tarafından 2 yıllık Avrupa'dan men cezası alan 'ye bir kötü haber daha geliyor. Buna göre City'nin yıldız golcüsü için İspanyol devlerinin girişiminde bulunacağı yazıldı! Dario As'ın haberine göre Arjantinli golcünün yeni adresi 'Madrid şehri' olabilir. İşte detaylar...  (sabah.com.tr/spor | DIŞ HABERLER)

Giriş Tarihi: 17.2.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 09:59 ABONE OL
Agüero'nun yeni adresi belli oldu! Madrid

Manchester City, geçtiğimiz günlerde UEFA tarafından ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalmıştı. İngiliz devi için verilen kararda, 2 yıl Avrupa'dan men ve 30 milyon euro ceza kesildiği kararlaştırılmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Manchester City'de yaprak dökümü olması beklenilirken, ilk adayın Sergio Agüero olabileceği yazıldı. İspanyol medyasında yer alan habere göre Real Madrid ve Atletico Madrid, Agüero için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

CITY CAS'A GİDİYOR

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre önümüzdeki günlerde City'nin CAS'a gitmesi bekleniyor. Yasağın devam etmesi halinde takımın kilit oyuncularının ayrılmak için yönetimden izin isteyeceği belirtildi.

2021 yılına dek Manchester City ile sözleşmesi bulunan Kun Agüero'nun, takımının Avrupa'da olmamasından dolayı ayrılığa sıcak bakacağı aktarıldı.



CAVANI OLMAYINCA AGUERO

Öte yandan Atletico Madrid, ocak transfer döneminde Paris Saint-Germain'in forvet oyuncusu Edinson Cavani ile ilgilenmiş ancak bir sonuç alamamıştı. İspanyol temsilcisi 2020-21 sezonunda mutlaka yeni bir forveti kadrosuna dahil etmek istiyor.

UEFA, Manchester City'yi Avrupa'dan 2 yıl men etti!

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Agüero'nun yeni adresi belli oldu! Madrid
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