Kadıköy’e selam seriye devam

Galatasaray, lider Trabzonspor'un 2 puan gerisinde 3. sıraya yükseldiAdem Büyük, Yeni Malatyalı Mina'nın müdahalesi sonrasında önünde kalan topu ağlara yollarken hakem Alper Ulusoy ofsayt kararı verdi. Ancak topun rakip oyuncudan geldiği şeklinde VAR'dan uyarı gelmeyince gol geçersiz sayıldı.45+2'de Yeni Malatya atağında ceza sahası içinde top Seri'nin eline çarpıp kaleci Muslera'ya giderken konuk takım oyuncuları VAR'ın da müdahale etmediği pozisyon için penaltı istedi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek maçın ardından pozisyonu eleştirirken kulübün sosyal medya hesabından da bu paylaşımı yaptı.Malatya, penaltı kullanmaya hazırlanıyordu ki VAR'dan uyarı geldi. Pozisyonun başlangıcında Bifouma'nın ofsayt durumunda olması nedeniyle karar değişti ve penaltı iptal edildi.G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, bir türlü gelmeyen ikinci golün rakibin de iştahını açtığını söyledi. Deneyimli teknik adam, F.Bahçe derbisini de yorumladı: "Çarşamba günü eforu yüksek bir maç oynadık, onun üzerine bu çok da kolay olmadı. Buna rağmen oyunu kontrolümüz altında götürdük. İkiyi bulamazsanız rakibi de iştahlandırırsınız bu tip maçlarda.Derbiler farklı olur. İnşallah kazanıp geliriz, kazanmaya gidiyoruz.Puan farkı kapanıyor. Bu ligde 5 maç, 5 dakika, 5 saniyede çok şey değişir. Çıkışımız sürecek."İLK 11'de maça başlayan Henry Onyekuru, formasını aldığı için teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür etti. Nijeryalı oyuncu, sol kanatta birlikte görev yaptığı Ömer Bayram'a da övgüler yağdırdı:Beni yönlendiriyor, güzel bir uyum var."Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük, Yeni Malatya ağlarını da boş geçmedi… Andone ve Falcao'nun yokluğunda takımının gol yükünü omuzlayan Adem, dün penaltıdan ağları sarsıp kariyerinde ilk kez 4 maçta üst üste gol atmayı başardı. Ayrıca 32 yaşındaki oyuncu ligde toplamda 6 gole ulaşarak bu sezon G.Saray'ın en golcü ismi oldu.

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