Mekanın yeni sahibi

6'da 6'lık müthiş seriyle şov yapan Fırtına, 9 yıl sonra haftayı lider bitirdiTrabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet, maçın ardından geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine soyunma odasında 'zafer' pozu verdi. Bu kare," Geliyor efsanenin ayak sesleri... Karadeniz Fırtınası şanlı Trabzon!" mesajıyla paylaşıldı.MAÇIN kahramanı Sörloth, çok iyi bir takım olduklarını ve galibiyeti hak ettiklerini belirterek, "Herkes kendi görevini yerine getiriyor. Bu takımla ilgili her konuda çok pozitifim. Sahaya çıktığımda her zaman kazanmaya çalışan bir oyuncuyum. Bununla birlikte gol kralı olursam çok mutlu olurum. Ama önemli olan takımın kazanması" dedi.TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bundan sonra daha da dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Ağaoğlu, "Geldiğimiz yeri kimse abartmasın. Bilmem kaç hafta sonra lider oldu diye bir tabir yok. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz de" dedi.TAHKIM Kurulu tarafından 2 maçlık cezası 1 maça indirilen ve cezasını kupada çeken Sörloth, Sivas karşısında coştu. Ndiaye'nin asistinde ağları havalandıran, Caner'in kendi kalesine attığı golün de mimarı olan Norveçli, bu sezon ligde 12 farklı takıma karşı gol attı. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Sörloth (17), toplamda ise 22 kez fileleri buldu.Maçın en çok ikili mücadele kazanan (12), top kapan (5) ve isabetli pas (39) yapan ismi olan Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, galibiyeti eşi ve ikiz kızlarıyla birlikte sahada kutladı.

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