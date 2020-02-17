Pep Guardiola: Manchester City'de kalacağım

İngiliz devi Manchester City, UEFA'dan gelen şok haberle sarsıldı. Yasa dışı sponsorluk anlaşmaları dahil birçok konuda usülsüzlük yaparak Finansal Fair Play kurallarını delen Premier Lig ekibi, 2 yıl Avrupa kupalarından men cezası aldı.

Bu karar sonrası en çok merak edilen konu, deneyimli hoca Pep Guardiola ve yıldız futbolcuların geleceğe dair nasıl bir karar alacakları.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, İspanyol teknik adam City'yle yoluna devam edecek. Pep bu kararını, "Hangi ligde olursak olalım, burada kalacağım. İkinci lige de düşürseler, buradayım. Şimdi birlik olma zamanı" sözleriyle duyurdu.

49 yaşındaki Guardiola'nın Manchester ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

2016'da Manchester City'nin başına geçen Guardiola, takımıyla 2'si Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere toplamda 5 kupa kazandı.