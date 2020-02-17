Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Prosinceki: Ligde seri yakalamak istiyoruz

Prosinceki: Ligde seri yakalamak istiyoruz

ekiplerinden , ligin 23'üncü haftasında evinde oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 17.2.2020 19:05 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 19:08 ABONE OL
Prosinceki: Ligde seri yakalamak istiyoruz

Hes Kablo Kayserispor, Recep Mamur Tesisleri'nde İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda futbolcular düz koşu, ısınma, kondisyon ve pas çalışması yaptı. Antrenmanda konuşan teknik direktör Prosinceki, geçen hafta kazandıkları Denizlspor maçına değinerek, "Denizlispor maçı için takımımı tebrik ediyorum. Maçı kazanmamız özgüven anlamında bizim için önemli oldu. Futbolcularımızın morali yerine geldi. Bu maçla birlikte ligde seri yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BU TAKIM LİGE HAVLU ATMAYACAK"
Hafta sonu oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçıyla ilgili konuşan Prosinecki, "Konyaspor maçına hazırlanıyoruz o maçı da evimizde kazanmak istiyoruz. Maçlara hafta hafta bakmak lazım. Bu açıdan ligin geri kalan bölümünde önemli maçlar oynayacağız. Maçlarda artık sahada savaşan bir Kayserispor var. Bu takım lige havlu atmayacak" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Prosinceki: Ligde seri yakalamak istiyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN