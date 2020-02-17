Serie A’da lider değişti! Juventus ve Inter…

Serie A'da nefesleri kesen maç haftaya üçüncü olarak giren Lazio ile lider Inter arasında oynandı. Bu dev mücadelede gülen taraf ev sahibi Lazio oldu ve böylelikle hem ikinci sıraya yükseldi hem de rakibini liderlik koltuğundan etti.

PERDEYİ INTER AÇTI

Şampiyonluk yolundaki kritik maçta gol sesi, ilk yarının sonlarına doğru Inter'den geldi. Ashley Young ile 44. dakikada fileleri havalandıran konuk ekip, soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise ev sahibi takım Lazio oldu. Lazio, golcü oyuncusu Immobıle'nin 50. dakikada penaltından kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Maçın ilerleyen bölümlerinde, 69. dakikada Sergej Milinković-Savić ile bir gol daha bulan Lazio, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve puanını 56 yaparak Serie A'da ikinci sıraya yerleşti. Inter ise 54 puanda kalarak üçüncü sıraya geriledi.

JUVENTUS KOLTUĞU GERİ ALDI

Serie A'da liderlik koltuğunu Inter'e kaptıran Juventus, bu hafta koltuğu geri aldı. Inter'ın ligin iddialı ekiplerinden Lazio ile karşılaşmasını değerlendiren Torino ekibi, hata yapmadı ve üç puanı hanesine yazdırarak liderlik koltuğuna oturdu.

Maçta Ronaldo'dan yoksun mücadele eden Juventus ilk golünü frikikten 38. dakikada Arjantinli yıldız Dybala ile buldu. Bu frikik öncesi yaptığı hareketle ikinci sarı kartını göre Aye, takımı Brescia'yı 10 kişi bıraktı. Maçın ikinci yarısında Cuadrado ile bir gol daha bulan Juventus, puanını 57 yaptı ve liderlik koltuğunu geri aldı.



İTALYA SERIE A'DA PUAN DURUMU









İTALYA SERIE A'DA GOL KRALLIĞI

26 - Immobile - Lazio

20 - C. Ronaldo - Juventus

17 - R. Lukaku - Inter