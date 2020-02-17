Sezon sonu da lider olalım

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, farkı daha da artırabilecekleri bir maç oynadıklarını söyledi. İkinci yarının son bölümünde takımının geri çekildiğini söyleyen 40 yaşındaki çalıştırıcı,diye konuştu.Liderlik güzel. Umarım sezon sonu da lider oluruz. Onun için bunun devamlı olması gerekiyor"Çimşir, sakatlanan Nwakaeme'nin durumunun çok ciddi olmadığını da kaydetti.SÜPER Lig'de 6'da 6 yapan Trabzonspor, önde gelen Avrupa liglerinde İngiliz devi Liverpool (17) sonrası, Galatasaray (6) ile birlikte en iyi galibiyet serisine sahip takım oldu. Son puan kaybını 16 Aralık 2019'da Denizlispor'a 2-1 kaybederek yaşayan Fırtına, sonrasında ligde çıktığı tüm maçlarını kazandı.TRABZONSPOR'DA maç öncesi ilk 11'e yazılan Hosseini ısınırken sakatlanınca yerine Da Costa forma giydi. İlk yarıda Nwakaeme de bir pozisyon sonrası sekmeye başlayınca 35. dakikada yerini Abdulkadir Parmak'a bıraktı.Son dakikalarda sarı kart gören Obi Mikel, gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

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