Union Berlin 2 - 3 Bayer Leverkusen | ÖZET İZLE

Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında Union Berlin'e konuk oldu.
TSİ 17.30'da başlayan ve Alte Forsterei'de oynanan maçta konuk ekip; Kai Havertz, Moussa Diaby ve Karim Bellarabi'den bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bayer Leverkusen bu sonuçla puanını 40'a yükseltirken Union Berlin ise 26 puanda kaldı.
BUNDESLIGA'DA OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI
Hoffenheim 2 - 3 Wolfsburg
RB Leipzig 3 - 0 Werder Bremen
Paderborn 1 - 2 Hertha Berlin
Augsburg 1 - 1 Freiburg