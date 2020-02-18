Baba Sörloth: Atmosfer inanılmaz

BUGÜN NELER OLDU

BORDO-MAVİLİLERİN gol makinesi Alexander Sörloth'a kendisi gibi futbolcu olan eski Bursasporlu babası Goran Sörloth'tan övgü yağmuru… Oğlunun takımın en önemli parçası olduğunu belirten Goran Sörloth, Norveç basınına şu açıklamalarda bulundu:LIDERLIK sonrasında yerel basında şampiyonluk şarkıları vardı.Trabzon medyası Sivas zaferini sayfalarına şu başlıklarla taşıdı:GÜNEBAKIŞ: Şampiyonluk yürüyüşü...KARADENIZ: Dozer gibi oyna, Kazım gibi sev. Bayrakları açın, şampiyonluk yakın.KUZEY EKSPRES: Bu sene o sene. İşte zirvenin yeni sahibi.SON NOKTA: Ağlata ağlata yürüyoruz, mutlu sona.TAKA: Mekanın sahibi geri döndü.