Baba Sörloth: Atmosfer inanılmaz

BORDO-MAVİLİLERİN gol makinesi Alexander Sörloth'a kendisi gibi futbolcu olan eski Bursasporlu babası Goran Sörloth'tan övgü yağmuru… Oğlunun takımın en önemli parçası olduğunu belirten Goran Sörloth, Norveç basınına şu açıklamalarda bulundu: "Trabzon'daki atmosfer gerçekten inanılmaz. Kelimelerle tarif etmek çok güç. Sadece o anı yaşamak ve deneyimlemek gerekiyor. Sörloth şu an takımın önemli bir parçası ve herkes onu çok seviyor."
'AĞLATA AĞLATA YÜRÜYORUZ'
LIDERLIK sonrasında yerel basında şampiyonluk şarkıları vardı.
Trabzon medyası Sivas zaferini sayfalarına şu başlıklarla taşıdı:
GÜNEBAKIŞ: Şampiyonluk yürüyüşü...
KARADENIZ: Dozer gibi oyna, Kazım gibi sev. Bayrakları açın, şampiyonluk yakın.
KUZEY EKSPRES: Bu sene o sene. İşte zirvenin yeni sahibi.
SON NOKTA: Ağlata ağlata yürüyoruz, mutlu sona.
TAKA: Mekanın sahibi geri döndü.