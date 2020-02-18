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Çakır derbide yok!

Tottenham-Leipzig maçını yönetecek olan ’ın, kritik maçta görev alma ihtimali zora girdi. Favori Meler ve Aydınus

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Çakır derbide yok!
Süper Lig'de bu hafta oynanacak F.Bahçe- G.Saray maçı için adı geçen hakemlerden Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev verildi ve derbiyi yönetme ihtimali ortadan kalktı. Londra'da yarın Tottenham-Leipzig maçını yönetecek olan deneyimli hakemin yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbide Cüneyt Çakır ihtimalinin ortadan kalkması ile birlikte gözler de MHK'nin kararına çevrildi. Halil Umut Meler, Fırat Aydınus gibi isimler de gündeme gelirken kritik maç için MHK ince eleyip sık dokuyor.
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Çakır derbide yok!
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