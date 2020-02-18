Çakır derbide yok!

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Süper Lig'de bu hafta oynanacak F.Bahçe- G.Saray maçı için adı geçen hakemlerden Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev verildi ve derbiyi yönetme ihtimali ortadan kalktı. Londra'da yarınmaçını yönetecek olan deneyimli hakemin yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbide Cüneyt Çakır ihtimalinin ortadan kalkması ile birlikte gözler de MHK'nin kararına çevrildi.