Portekiz ayaklandı!

QUARESMA

BUGÜN NELER OLDU

Portekiz'de oynanan Vitoria Giumaraes-Porto maçında ırkçılık rezaleti yaşandı. 60. dakikada Porto'ya galibiyeti getiren golü atan Malili futbolcu Moussa Marega'ya, rakip taraftarların ırkçı tezahüratlarda bulundu. Oyuncu bu çirkin haretlere 11 dakika tahammül etti ve sonra ortalık karıştı. Malili futbolcu, hakemlerediye bağırdı. Marega, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,ifadesini kullanırken, hakemlere yönelik dediye konuştu. Olayın ardından Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile başbakan Antonio Costa yaşananlara tepki gösterip Marega'da destek verdi. Başbakan Costa sosyal medya hesabındansözlerini kullandı.Kasımpaşa'da forma giyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma da Moussa Marega'ya destek verdi. Quaresma, Facebook'taki resmi hesabından yayımladığı mesajda, "Marega ile dayanışma içinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Saha içinde ve dışında ben de ırkçılığın kurbanı oldum" ifadelerini kullandı.