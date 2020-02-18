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'den flaş açıklama

(), kulüp ve yöneticilerinin basın-yayın organları ile sosyal medyada yaptığı ancak PFDK ile karar ve içtihatları doğrultusunda ihlal unsuru oluşturmayan açıklamaların Etik Kurulu Talimatı kapsamında işlem yapılabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 21:28 ABONE OL
TFF'den flaş açıklama

TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugüne kadar kulüplerimiz ile yöneticileri ve mensuplarının basın ve yayın organları ile sosyal medyada yaptıkları bir kısım açıklamalar hakkında sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle disiplin sevk işlemleri yapılmışsa da, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu veya Tahkim Kurulu tarafından ihlal unsuru oluşmadığı yönünde değerlendirme yapılmıştır.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nun karar ve içtihatları doğrultusunda Futbol Disiplin Talimatı kapsamında disiplin ihlali olarak değerlendirilmeyen ve bu bilgilendirmemizden sonra yapılacak benzeri açıklamalar hakkında, Etik Kurulu Talimatı kapsamında işlem yapılabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

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TFF'den flaş açıklama
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