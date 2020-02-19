Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda 22 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş'ın konuğu olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu müsabakada Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılarak liderliğini korumak için mücadele edecek. Söz konusu karşılaşmada Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in en büyük kozlarından biri takımın golcü oyuncusu Sörloth olacak.Süper Lig'de forma giydiği 21 maçta 17 gole imza atarak takımının en skorer ismi olan ve krallık yarışında zirvede bulunan Alexander Sörloth, ilk sezonunda üç büyüklerin ağlarını boş geçmedi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kalelerine 1'er gol gönderen Norveçli forvet, hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında da bordo-mavililerin önemli kozu olacak.Sörloth, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra diğer İstanbul takımları Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir kalelerini de boş geçmedi. Başarılı forvet oyuncusu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir kalesine toplamda 8 gol gönderdi. Bordo-mavililer, Sörloth'un gol attığı söz konusu maçlarda yenilmedi.Sörloth'un İstanbul takımlarına karşı attığı goller:1. hafta Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-16. hafta Trabzonpor - Beşiktaş: 4-1 (1 gol)9. hafta M.Başakşehir - Trabzonspor: 2-2 (1 gol)13. hafta Trabzonsor - Galatasaray: 1-119. hafta Trabzonspor - Kasımpaşa: 6-0 (3 gol)20. hafta Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1 (1 gol)

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