Beşiktaş planı hazır

Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına büyük bir ciddiyetle hazırlanıyor. Bordo-mavili takımda kart cezalısı olan orta saha oyuncusu Obi Mikel, forma giyemeyecek.Beşiktaş'ın özellikle Sergen Yalçın göreve geldikten sonra oynadığı karşılaşmaları inceleyen Çimşir, rakibin kanat organizasyonlarını tecrübeli bek oyuncularıyla engellemeyi veSIVASSPORmücadelesinin 35. dakikasında sakatlanan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin Beşiktaş deplasmanına yetişmesi için seferberlik ilan edildi. Yoğun bir tedavi programı uygulanan ve maça kadar hazır olması beklenenSIVASSPOR'U yenerek ligde çıktığı ilk 4 maçı kazanma başarısı gösteren Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 2008-09 sezonunda bordo- mavili takımla çıktığı ilk 4 lig maçını kazanan Ahmet Özen'i yakalamıştı.BORDO-MAVILI takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Beşiktaş ile oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesi oyuncularına bir gün izin verdi. Futbolcuların büyük bir bölümü bir günlük izni dinlenerek geçirmeyi tercih etti. Bazı oyuncular ise izin gününde farklı şehirlere giderek stres attı.

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