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'ın yönettiği Tottenham - RB Leipzig maçının muhtemel ilk 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'ın yönettiği son 16 turu ilk maçında Tottenham, Alman ekibi RB Leipzig'i konuk ediyor. Ligde yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisi ile moral bulan Tottenham ile Bundesliga'da çıktığı son 4 maçta yalnızca bir galibiyet alan RB Leipzig'i karşı karşıya getirecek karşılaşmayı sabahspor.com'dan canlı takip edebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 19.2.2020 18:54 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 19:10 ABONE OL
Cüneyt Çakır'ın yönettiği Tottenham - RB Leipzig maçının muhtemel ilk 11'leri

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi RB Leipzig'i konuk ediyor. TSİ 23.00'te başlayacak ve Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak maçı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın VAR hakemi Mete Kalkavan, AVAR ise Abdulkadir Bitigen.

Tottenham'da sakatlıkları süren Harry Kane, Moussa Sissoko ve Heung Min Son bu maçta sahadaki yerlerini alamayacaklar. Erik Lamela ve Ben Davies'in durumları ise maç saatinde belli olacak.

RB Leipzig'de ise Kevin Kampl, Willi Orban ve İbrahima Konate sakatlık, Dayot Upamecano ise cezası sebebiyle Tottenham karşısında forma giyemeyecekler.

Muhtemel ilk 11'ler:

Tottenham: Lloris, Aurier, Sanchez, Alderweireld, Tanganga, Winks, Ndombele, Lo Celso, Bergwijn, Alli, Lucas

RB Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angelino, Laimer, Haidara, Forsberg, Sabitzer, Werner, Schick

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Cüneyt Çakır'ın yönettiği Tottenham - RB Leipzig maçının muhtemel ilk 11'leri
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