Cüneyt Çakır'ın yönettiği Tottenham - RB Leipzig maçının muhtemel ilk 11'leri

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi RB Leipzig'i konuk ediyor. TSİ 23.00'te başlayacak ve Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak maçı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın VAR hakemi Mete Kalkavan, AVAR ise Abdulkadir Bitigen.

Tottenham'da sakatlıkları süren Harry Kane, Moussa Sissoko ve Heung Min Son bu maçta sahadaki yerlerini alamayacaklar. Erik Lamela ve Ben Davies'in durumları ise maç saatinde belli olacak.

RB Leipzig'de ise Kevin Kampl, Willi Orban ve İbrahima Konate sakatlık, Dayot Upamecano ise cezası sebebiyle Tottenham karşısında forma giyemeyecekler.

Muhtemel ilk 11'ler:

Tottenham: Lloris, Aurier, Sanchez, Alderweireld, Tanganga, Winks, Ndombele, Lo Celso, Bergwijn, Alli, Lucas

RB Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angelino, Laimer, Haidara, Forsberg, Sabitzer, Werner, Schick