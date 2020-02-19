Faruk Süren, başkan Mustafa Cengiz’in elini sıkmadı

BUGÜN NELER OLDU

Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin dünkü açılışına sarı-kırmızılı camia akın etti.geceye katıldı. Açılışa Mustafa Cengiz ile Faruk Süren arasında yaşanan gerilim damga vurdu. Cengiz, Süren ile karşılaştı ve elini uzattı. Ancak Süren, Cengiz'in elini sıkmadı. Bu olay üzerine salonda buz gibi hava eserken, eski 2. Başkan Yiğit Şardan, "diyerek Süren'e tepki gösterdi.Başkan Cengiz, F.Bahçe derbisine gideceğini açıkladı ve şöyle konuştu: