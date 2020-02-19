Faruk Süren, başkan Mustafa Cengiz’in elini sıkmadı

Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin dünkü açılışına sarı-kırmızılı camia akın etti. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, eski başkanlar Adnan Polat ve Faruk Süren ile Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman ve futbol takımı kaptanı Selçuk İnan
geceye katıldı. Açılışa Mustafa Cengiz ile Faruk Süren arasında yaşanan gerilim damga vurdu. Cengiz, Süren ile karşılaştı ve elini uzattı. Ancak Süren, Cengiz'in elini sıkmadı. Bu olay üzerine salonda buz gibi hava eserken, eski 2. Başkan Yiğit Şardan, "G.Saray Başkanı'nın uzattığı eli nasıl sıkmazsınız?"
diyerek Süren'e tepki gösterdi.
HAKEM CESUR OLSUN
Başkan Cengiz, F.Bahçe derbisine gideceğini açıkladı ve şöyle konuştu: "Hakemlerin en az şekilde sahaya müdahale etmesini istiyorum. Gördüklerini çalsınlar. Cesur ve adil olsunlar. Biz Kadıköy'de 6- 0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir."