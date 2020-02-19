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Fenerbahçeli dibi gördü! 'dan...

’nin ’dan 2013 yılında kadrosuna kattığı , bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratıyor.

Giriş Tarihi: 19.2.2020 14:59 ABONE OL
Fenerbahçeli Alper Potuk dibi gördü! Eskişehirspor'dan...

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Alper Potuk, hem sahada hem de bonservis bedelinde dibi gördü. Bu sezon Fenerbahçe forması ile 8 maçta sahaya çıkan Alper, 372 dakika sahada kalırken, sarı lacivertli takıma gol ya da asist katkısı yapamadı.

Ayrıca 7.25 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye katılan Alper Potuk'un güncel piyasa değeri 600 bin Euro'ya kadar düştü.

28 yaşında olan Alper Potuk, Fenerbahçe formasıyla 214 maçta 17 gol 28 asistlik performans gösterdi.

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Fenerbahçeli Alper Potuk dibi gördü! Eskişehirspor'dan...
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