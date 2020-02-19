Olmak ya da olmamak!

GÖZTEPE

Beşiktaş, cumartesi günü sahasında ağırlayacağı 8 puan önündeki lider Trabzonspor'u yenerek yeniden zirveye tutunmayı hedefliyor. Önlerinde yer alan dört takımınbirbirleriyle karşılaşacak olması nedeniyle Trabzonspor maçınıolarak gören siyah-beyazlılar, galibiyete şartlandı. Talebeleriyle bire bir görüşmeler yapan teknik direktör Sergen Yalçın, "Oyunumuzu geliştirdik. Bunu kaybettiğimiz Başakşehir maçında dahi gösterdik. Trabzonspor'u yendiğimiz takdirde diğer rakiplerimizin birbiriyle oynayacağı haftada yeniden aradaki farkı kapatmış olacağız.Taraftarımızın da desteği ile bunu başarabilecek güce sahibiz" diyerek karşılaşmanın önemini anlatıyor.CEZALANDIRILMALI BEŞIKTAŞ, kural hatası nedeniyle tekrar oynanmasını talep ettiği ancak olumsuz yanıt aldığı Göztepe maçı hakkında şu açıklamayı yaptı: "Hakem, raporunda "Göztepeli oyuncunun topa hakim olduğuna kanaat getirdiğim anda düdüğümü çalarak oyunu durdurdum" demiştir. Top havadayken düdüğünü çalmaya başlayan hakemin topun başka bir futbolcuya dokunmadan önce oyunu durdurduğu yayıncı kuruluşun görüntülerinde şüpheye mahal vermeyecek şekilde nettir. Müsabaka hakemi Hüseyin Göçek'in gerçekleşen olayları değiştirerek tamamen yanlış bir biçimde raporlaması, kamu görevlisi olması nedeniyle aynı zamanda TCK kapsamında da suç teşkil etmektedir. Göçek'in, yardımcıları ile 4. hakemin, VAR ve AVAR hakemlerinin TFF Etik Kurulu'na sevk edilmeleri ve etik dışı eylemleri nedeniyle cezalandırılmalarını talep ediyor, konu ile ilgili dilekçemizin TFF Başkanlığı'na sunulduğunu kamuoyuna duyuruyoruz."VODAFONEPark'ta cumartesi günü saat 20.00'de start alacak olan Beşiktaş- Trabzonspor maçının biletleri satışa çıkarıldı. En düşük bilet fiyatı 110 TL, en pahalısı ise 875 TL olarak belirlendi. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği biletlerin büyük ölçüde tükendiği belirtildi.BEŞIKTAŞ'IN transfer ve futbol yapılanmasından sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, kulüpte futbol aklı olarak düşünülen Mircea Lucescu hakkında NTV'ye konuştu: "Öncelikli gündem maddemiz Lucescu değil. Bilgisi ve tecrübesi üst düzeyde olan bir futbol adamıdır. Ancak Beşiktaş'ta görev alıp almayacağı konusunda henüz bir karar almadık."