Rebocho geri dönüyor

Beşıktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Trabzonspor maçında kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Yalçın'ın 1-0 kaybedilen Başakşehir karşılaşmasında son toplarda yapılan hatalar ve skor üretilememesinden dolayı N'Koudou
ile Diaby
'yi kulübeye çekerek yerlerine sol kanatta Caner Erkin
'e, sağ kanatta ise Jeremain Lens
'e görev vermeyi planladığı öğrenildi. Bu durumda sol bekte ise sözleşmesindeki opsiyon maddesi nedeniyle son dönemde oynatılmayan Pedro Rebocho
yer alacak. Gökhan Gönül
de bir haftalık ara sonrası takıma geri dönenecek.