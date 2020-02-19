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Rebocho geri dönüyor

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Rebocho geri dönüyor
Beşıktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Trabzonspor maçında kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Yalçın'ın 1-0 kaybedilen Başakşehir karşılaşmasında son toplarda yapılan hatalar ve skor üretilememesinden dolayı N'Koudou ile Diaby'yi kulübeye çekerek yerlerine sol kanatta Caner Erkin'e, sağ kanatta ise Jeremain Lens'e görev vermeyi planladığı öğrenildi. Bu durumda sol bekte ise sözleşmesindeki opsiyon maddesi nedeniyle son dönemde oynatılmayan Pedro Rebocho yer alacak. Gökhan Gönül de bir haftalık ara sonrası takıma geri dönenecek.
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Rebocho geri dönüyor
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