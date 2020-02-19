Rebocho geri dönüyor

BUGÜN NELER OLDU

Beşıktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Trabzonspor maçında kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Yalçın'ın 1-0 kaybedilen Başakşehir karşılaşmasında son toplarda yapılan hatalar ve skor üretilememesinden dolayıile'yi kulübeye çekerek yerlerine sol kanatta'e, sağ kanatta ise'e görev vermeyi planladığı öğrenildi. Bu durumda sol bekte ise sözleşmesindeki opsiyon maddesi nedeniyle son dönemde oynatılmayanyer alacak.de bir haftalık ara sonrası takıma geri dönenecek.