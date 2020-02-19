Saracchi takımla birlikte çalışmalara başladı

Galatasaray'ın Konyaspor'la oynadığı maçta sakatlanan Saracchi, Kasımpaşa mücadelesiyle sahalara dönmüş ancak karşılaşmanın henüz 4. dakikasında yeniden sakatlık yaşamıştı.
Pazar günü sarı-kırmızılı ekibin 1-0 kazandığı Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen Uruguaylı sol bek, Fenerbahçe derbisi öncesi sahalara geri döndü.
Sakatlığını atlatan 21 yaşındaki sol bek, Galatasaray'ın bugün yapılan idmanında takımla birlikte çalıştı.
Marcelo Saracchi'nin Fatih Terim'in şans vermesi durumunda pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giymesi bekleniyor.