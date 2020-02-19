Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Saracchi takımla birlikte çalışmalara başladı

takımla birlikte çalışmalara başladı

'a hafta sonu oynanacak derbisi öncesi iyi haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı sol beki , bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Giriş Tarihi: 19.2.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 15:02 ABONE OL
Saracchi takımla birlikte çalışmalara başladı

Galatasaray'ın Konyaspor'la oynadığı maçta sakatlanan Saracchi, Kasımpaşa mücadelesiyle sahalara dönmüş ancak karşılaşmanın henüz 4. dakikasında yeniden sakatlık yaşamıştı.

Pazar günü sarı-kırmızılı ekibin 1-0 kazandığı Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen Uruguaylı sol bek, Fenerbahçe derbisi öncesi sahalara geri döndü.

Sakatlığını atlatan 21 yaşındaki sol bek, Galatasaray'ın bugün yapılan idmanında takımla birlikte çalıştı.

Marcelo Saracchi'nin Fatih Terim'in şans vermesi durumunda pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giymesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Saracchi takımla birlikte çalışmalara başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN