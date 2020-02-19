GALATASARAY'IN, sözleşme uzatma teklifini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya, İspanyol devi Barcelona talip oldu. France Football'un haberine göre Barça, 17 yaşındaki orta sahayı transfer etmek istiyor. Mustafa Kapı da kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini ifade etmiştiŞILI Ligi'ndekimaçına taraftarın tepkisi ve kaleciDituro'nun yanıtı damga vurdu. Skorunolmasının ardından yenik durumdakiev sahibi ekibin taraftarları sahaya yabancımadde yağdırdı. Catolica kalecisi Dituro,yanına düşen cep telefonunu alarak konuşuyorgibi yaptı.MANCHESTER City'ye Avrupa kupalarından men cezasının gelmesinin ardından oyuncuların kontratları da gündemde. Kevin De Bruyne'ün bu karar sonrasında 2 Şampiyonlar Ligi bonusunu yaniREAL Madrid'in yıldızı Sergio Ramos, Çin'e mesaj gönderdi. Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Çin halkına Madrid kulübü adına destek veren İspanyol oyuncu, Çince pankart tutup mesajını Çince söyleyerek moral verdi.

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