Mustafa Kapı Barcelona'ya
GALATASARAY'IN, sözleşme uzatma teklifini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya, İspanyol devi Barcelona talip oldu. France Football'un haberine göre Barça, 17 yaşındaki orta sahayı transfer etmek istiyor. Mustafa Kapı da kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini ifade etmişti
Maçta telefonla konuştu
ŞILI Ligi'ndeki Colo Colo-Universidad Catolica
maçına taraftarın tepkisi ve kaleci
Dituro'nun yanıtı damga vurdu. Skorun 2-0
olmasının ardından yenik durumdaki
ev sahibi ekibin taraftarları sahaya yabancı
madde yağdırdı. Catolica kalecisi Dituro,
yanına düşen cep telefonunu alarak konuşuyor
gibi yaptı. Oyuncunun bu hareketi tribünleri daha da kızdırdı.
Kevin'ın zararı 19.9 milyon TL
MANCHESTER City'ye Avrupa kupalarından men cezasının gelmesinin ardından oyuncuların kontratları da gündemde. Kevin De Bruyne'ün bu karar sonrasında 2 Şampiyonlar Ligi bonusunu yani 2 milyon 500 bin Pound (19.9 milyon TL) kayıp yaşayacağı ortaya çıktı.
Ramos'tan Çin'e mesaj
REAL Madrid'in yıldızı Sergio Ramos, Çin'e mesaj gönderdi. Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Çin halkına Madrid kulübü adına destek veren İspanyol oyuncu, Çince pankart tutup mesajını Çince söyleyerek moral verdi. Başkent ekibinin yaz aylarında Çin'e destek için sosyal sorumluluk projesi de başlatması bekleniyor.