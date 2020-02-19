Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > TFF 3. Lig’de Kocaelispor fırtınası! Kocaelispor 2-0 Tepecikspor | MAÇ SONUCU

3. Lig’de fırtınası! Kocaelispor 2-0 Tepecikspor | MAÇ SONUCU

3. Lig 2. ’ta , sahasında Tepecikspor ile karşılaştı. Rakibini 2-0’lık skorla geçerek 3 puanı hanesine yazdıran Körfez ekibi, puanını 52 yaptı ve en yakın rakibi Turgutluspor ile puan farkını 10 yaptı.

Giriş Tarihi: 19.2.2020 17:38 ABONE OL
TFF 3. Lig’de Kocaelispor fırtınası! Kocaelispor 2-0 Tepecikspor | MAÇ SONUCU

Kocaelispor, TFF. 2. Lig yolunda emin adımlarla yürüyor. TFF. 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında sahasında ligde sekizinci sırada bulunan Tepecikspor'u ağırlayan Kocaelispor, maçın her iki yarısında da bulduğu 1'er golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

10'uncu dakikada Yakup Alkan'ın golü ile öne geçen yeşil siyahlı ekipte skoru belirleyen gol ise 81. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi. Kocaelispor bu maçla puanını 52'ye çıkarırken, Tepecikspor 32 puanda kaldı.

Kocaelispor, önümüzdeki hafta Kozan Belediyespor'a konuk olacak. Tepcikspor ise sahasında Ağrı 1970'i ağırlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AĞRI NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF 3. Lig’de Kocaelispor fırtınası! Kocaelispor 2-0 Tepecikspor | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN