TFF 3. Lig’de Kocaelispor fırtınası! Kocaelispor 2-0 Tepecikspor | MAÇ SONUCU

Kocaelispor, TFF. 2. Lig yolunda emin adımlarla yürüyor. TFF. 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında sahasında ligde sekizinci sırada bulunan Tepecikspor'u ağırlayan Kocaelispor, maçın her iki yarısında da bulduğu 1'er golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

10'uncu dakikada Yakup Alkan'ın golü ile öne geçen yeşil siyahlı ekipte skoru belirleyen gol ise 81. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi. Kocaelispor bu maçla puanını 52'ye çıkarırken, Tepecikspor 32 puanda kaldı.

Kocaelispor, önümüzdeki hafta Kozan Belediyespor'a konuk olacak. Tepcikspor ise sahasında Ağrı 1970'i ağırlayacak.

