TFF’den kulüplere ‘Etik Kurulu’ uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye Futbol Federasyonu, sportmenliğe aykırı açıklamaların artık 'Etik Kurulu Talimatı' kapsamında değerlendirileceğini duyurdu: "Bugüne kadar kulüplerimiz ile yöneticileri ve mensuplarının yaptıkları bir kısım açıklamalar hakkında,Bu bilgilendirmemizden sonra yapılacak benzeri açıklamalar hakkında, Etik Kurulu Talimatı kapsamında işlem yapılabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."