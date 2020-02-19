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’den kulüplere ‘’ uyarısı

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
TFF’den kulüplere ‘Etik Kurulu’ uyarısı
Türkıye Futbol Federasyonu, sportmenliğe aykırı açıklamaların artık 'Etik Kurulu Talimatı' kapsamında değerlendirileceğini duyurdu: "Bugüne kadar kulüplerimiz ile yöneticileri ve mensuplarının yaptıkları bir kısım açıklamalar hakkında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle disiplin sevk işlemleri yapılmışsa da, PFDK veya Tahkim Kurulu tarafından ihlal unsuru oluşmadığı yönünde değerlendirme yapılmıştır. Bu bilgilendirmemizden sonra yapılacak benzeri açıklamalar hakkında, Etik Kurulu Talimatı kapsamında işlem yapılabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."
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TFF’den kulüplere ‘Etik Kurulu’ uyarısı
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