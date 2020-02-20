Anthony Nwakaeme’den Trabzonspor'a müjdeli haber

Trabzonspor'un D.G. Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan ve 34. dakikada yerini Abdulkadir Parmak'a bırakan Anthony Nwakaeme'den iyi haber geldi. Ağrıları büyük ölçüde geçen Nijeryalı'nın topla çalışmalara başladığı ve Beşiktaş maçında formasını giyebileceği belirtildi.

Diğer sakat futbolculardan Hosseini'nin hafta sonu forma giyemeyeceği, Sturridge'in durumunun ise maç saatinde belli olacağı açıklandı. Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ile Caleb Ekuban da dün takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı. Nwakaeme'den gelen iyi haberle rahatlayan teknik direktör Hüseyin Çimşir de dünkü idman öncesi oyuncularına Beşiktaş maçı için, "Pres yapmalıyız, topun kontrolü bizde olmalı ve agresif oynamalıyız" uyarısını yaptı.

TRABZONSPOR 6 EKSİKLE ÇALIŞTI

Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçı hazırlıkları dün 6 eksikle devam etti. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Sturridge ile Obi Mikel antrenmanda yer almadı. Kasığında sorun olan Hosseini ile Ndiaye ve Nwakaeme ise takımdan ayrı çalıştılar.

GUİLHERME'DEN YALÇIN TÜYOLARI

Trabzonspor'un devre arasında Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Guilherme, Beşiktaş maçı öncesi teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de en büyük yardımcılarından biri oldu. Malatya ekibinde birlikte çalıştığı Sergen Yalçın'ın oyun taktiği hakkında Çimşir'e önemli bilgiler veren Brezilyalı futbolcuya, İstanbul'da da önemli görevler düşecek.

FORMA SATIŞINDAN 9 AYDA 60 MİLYON TL

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'un sahadaki yükselişi mağaza satışlarına da yansıdı. Trabzonspor'da 9 ayda tam 155 bin forma satışı yapıldı. Bordo mavililerin hedeflediği 200 bine sezon sonunda ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulübün 9 aylık cirosunun ise toplamda 60 milyon TL olduğu öğrenildi.