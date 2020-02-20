Başakşehir avantaj arıyor

CORONAVİRÜS

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir son 32 turunda ilk maçına bugün Portekiz'de çıkıyor. Sporting CP ile Jose Alvalade Stadı'ndayönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den yayınlanacak. Turunculacivertliler, Portekiz'den avantajlı bir skor ile İstanbul'a dönmek istiyor. Başakşehir'de sakatlığı sürendışında eksik bulunmuyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme turundan Avrupa Ligi'ne gelen turuncu-lacivertliler, J Grubu'ndatakımları ile eşleşmiş ve tarihinde ilk kez grup aşamasını geçmeyi başararak bu sezonMedipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi basın toplantısında şöyle konuştu: "Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Avrupa kupalarında kalan tek takımız. Bundan sonraki seneler için Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için ülke puanı önemli. Bunu çok önemsiyoruz. Ülkemizi bu sırada tutmak istiyoruz. Bunun için turu geçmeliyiz. Her şey ikinci maçta belli olacak ama umarım kendimiz için de bir tarih yazma şansımız olur."Başakşehir, bugüne kadar yaptığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 26 gol atan Başakşehir, 38 gol yedi.Başakşehir kafilesi, Lizbon'a giderken coronavirüs tehlikesine karşı da önlem aldı. Skrtel'in sosyal medyadaki Instagram paylaşımında oyuncuların maske taktıkları görüldü. Slovak futbolcu söz konusu paylaşımına "Önce güvenlik" notunu düştü.