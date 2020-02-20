Derbinin hakemi Halil Umut Meler

MHK,Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde HalilUmut Meler'i atadı. İlk kez iki ezelirakibin mücadelesinde görev alacakolan 33 yaşındaki FIFA kokartlı hakeminyardımcılıklarınıyapacak.Cimbom, Halil Umut Meler'in yönettiği12 müsabakada hiç yenilgi almadı.Sarı-kırmızılı ekip, bu maçların10'unu kazanırken sahadan 2 kez deberaberlikle ayrıldı. Fenerbahçe iseMeler'in yönettiği 15 maçın 10'undanüç puan çıkardı. 3 kez berabere kalırken,2 kez yenildi. Öte yandan derbinin30 Kasım 2019 tarihindeoynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasınınardından ilk kez sarı-lacivertlitakımın maçına atandı.SÜPER Lig'dekarşı karşıya gelecek olanBeşiktaş ile Trabzonspor'un mücadelesiniFırat Aydınus yönetecek.yardımcıhakem,da VAR hakemiolarak görev yapacak. Aydınus, busezon bordo-mavililerin deplasmandaFenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmave evinde Göztepe'ye 1-0 yenildiğimücadelede düdük çalmıştı. Tecrübelihakem, Trabzonspor'un 55 maçını yönetirken,Fırtına bu müsabakalardaelde etti. Beşiktaş isealdı.

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