Derbinin hakemi Halil Umut Meler

MHK, pazar günü Kadıköy'de oynanacak
Fenerbahçe-
Galatasaray derbisinde Halil
Umut Meler'i atadı. İlk kez iki ezeli
rakibin mücadelesinde görev alacak
olan 33 yaşındaki FIFA kokartlı hakemin
yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy
yapacak.
Cimbom, Halil Umut Meler'in yönettiği
12 müsabakada hiç yenilgi almadı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçların
10'unu kazanırken sahadan 2 kez de
beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe ise
Meler'in yönettiği 15 maçın 10'undan
üç puan çıkardı. 3 kez berabere kalırken,
2 kez yenildi. Öte yandan derbinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen,
30 Kasım 2019 tarihinde
oynanan Göztepe-
Fenerbahçe karşılaşmasının
ardından ilk kez sarı-lacivertli
takımın maçına atandı.
BEŞİKTAŞ-TRABZON MAÇI AYDINUS'UN
SÜPER Lig'de cumartesi günü Vodafone Park'ta
karşı karşıya gelecek olan
Beşiktaş ile Trabzonspor'un mücadelesini
Fırat Aydınus yönetecek. Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık
yardımcı
hakem, Ali Palabıyık
da VAR hakemi
olarak görev yapacak. Aydınus, bu
sezon bordo-mavililerin deplasmanda
Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma
ve evinde Göztepe'ye 1-0 yenildiği
mücadelede düdük çalmıştı. Tecrübeli
hakem, Trabzonspor'un 55 maçını yönetirken,
Fırtına bu müsabakalarda 22 galibiyet 17 beraberlik ve 16 mağlubiyet
elde etti. Beşiktaş ise 41 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 mağlubiyet
aldı.