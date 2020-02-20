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Derbinin hakemi

33 yaşındaki kokartlı hakem, ilk kez bir - Galatasaray rekabetinde düdük çalacak. Aslan, Meler ile hiç maç kaybetmedi. Kanarya’nın ise 2 mağlubiyeti var

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Derbinin hakemi Halil Umut Meler
MHK, pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler'i atadı. İlk kez iki ezeli rakibin mücadelesinde görev alacak olan 33 yaşındaki FIFA kokartlı hakemin yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Cimbom, Halil Umut Meler'in yönettiği 12 müsabakada hiç yenilgi almadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçların 10'unu kazanırken sahadan 2 kez de beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe ise Meler'in yönettiği 15 maçın 10'undan üç puan çıkardı. 3 kez berabere kalırken, 2 kez yenildi. Öte yandan derbinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen, 30 Kasım 2019 tarihinde oynanan Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasının ardından ilk kez sarı-lacivertli takımın maçına atandı.

BEŞİKTAŞ-TRABZON MAÇI AYDINUS'UN
SÜPER Lig'de cumartesi günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ile Trabzonspor'un mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek. Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yardımcı hakem, Ali Palabıyık da VAR hakemi olarak görev yapacak. Aydınus, bu sezon bordo-mavililerin deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma ve evinde Göztepe'ye 1-0 yenildiği mücadelede düdük çalmıştı. Tecrübeli hakem, Trabzonspor'un 55 maçını yönetirken, Fırtına bu müsabakalarda 22 galibiyet 17 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş ise 41 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

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Derbinin hakemi Halil Umut Meler
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