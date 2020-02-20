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: Kötü bir sonuç değil ama daha farklı bir galibiyet olabilirdi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 'i 3-1 yenen Portekiz'in takımının yardımcı antrenörü , "Kötü bir sonuç değil ama daha farklı bir galibiyet olabilirdi." dedi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 21.2.2020 00:50 ABONE OL
Emanuel Ferro: Kötü bir sonuç değil ama daha farklı bir galibiyet olabilirdi

Sporting Teknik Direktörü Jorge Manuel Rebelo Fernandes'in UEFA lisansı olmamasından dolayı takımın başında sahaya çıkan Ferro, maçın ardından basın toplantısında konuştu.

Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında "sahanın tek hakimi olduklarını" söyleyen Ferro, "Maç tamamen kontrolümüz altında oynandı. Çok gol pozisyonu yakaladık. Devreye daha farklı bir skorla girebilirdik. Ama bu turda sahamızda 3 gol atabilmek önemli." ifadelerini kullandı.

Ferro, "Bu sonuca layık bir futbol oynadık. Turu geçecek kapasiteye sahip olduğumuzu düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Portekizli teknik adam, "3-0 veya 3-1. Sonuç ne olursa olsun İstanbul'daki rövanşın farklı olacağını biliyoruz. Bizim için zor bir maç olacak ama buna hazırlanacağız." diye ekledi.

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Emanuel Ferro: Kötü bir sonuç değil ama daha farklı bir galibiyet olabilirdi
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