Karşılamam ama Cengiz’i bekliyorum

"Hakem hatalarından kaybettiğimiz 14-15 puan var. TFF, aldığı kararlarla sadece bizi zayıflatmakla kalmamış, yarışın gidişatını kökünden etkilemiştir"
"Hakemler cin gibi insanlardır… Bu cesareti nereden buluyorlar? Kariyerlerini riske atacak şekilde kasıtlı kararlarda kime güveniyorlar?"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakem hatalarından TFF'ye ve hafta sonu Galatasaray'la oynayacakları derbiye kadar gündeme dair birçok konuyu değerlendirdi. Sözlerine, "Dün (önceki gün) TFF'nin bir açıklaması var, demek ki oyun oynanırken kurallar değişiyormuş"
diyerek başlayan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: "Derbide ben şahsen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i karşılamayacağım, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız karşılıyor. Muhakkak bekliyoruz. Biz de oraya gidiyoruz. Diğer maçlarda davrandığımız gibi yine davranacağız. Biz diğer kulüp başkanlarıyla televizyona çıkıp Türk futbolunun dertlerini konuşmaya hazırız. Sanırım Sayın Cengiz de hazır.
Medyadan bu konuda destek bekliyoruz. Çıkar konuşuruz."
VEDAT'IN PFDK'YA SEVKI MEYDAN OKUMADIR
"Hakem hatalarına kurban giden 14-15 puandan bahsediyoruz. Bunun sadece yarısını hanemize saysanız, tablonun ne kadar fark ettiğini göreceksiniz.
Hakemler her hafta maç yönetmek isterler. Peki hakemlere en kuvvetli mesaj nasıl verilir? 'Hakemler cin gibidir, atamalara bakar mesajı alır'
derler. Hakemlerimizin söz konusu Fenerbahçe olunca takındıkları son derece cüretkâr tavrı nasıl yorumlayacağımızı, etkilerini nasıl ölçebileceğimizi size bırakıyorum. Hakemler bu cesareti nereden buluyorlar? Kariyerlerini riske edecek kasıtlı kararlarda kime güveniyorlar? Gaziantep maçından sonra Vedat Muriqi'in PFDK'ya sevki skandaldır, hatta meydan okumadır.
Zorlama ile yapılmış bir hamledir."
KADIKÖY'DE GELENEK SÜRECEK
"BIZ bu hataların düzeltileceğini düşünüyorduk ama bakalım bu hafta ne olacak. Menüde ne var? Bugüne kadar görülmemiş düzeyde bir futbol mühendisliğiyle karşı karşıyayız. Neden 25. haftadan sonrası fikstür belli değil?
Galatasaray ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. İnşallah gelenek sürer. Kazanmaya daha fazla ihtiyacı olan taraf biziz.
Taraftarımızın desteği ile tüm maçlarımızı alarak şampiyon olmak istiyoruz."
BANKALAR BİRLİĞİ İLE KAPILAR KAPANMADI
"HARCAMA limitleri konusunda çok konuştuk. Biz imzalayamadık. Kendi imkânlarımızla başka bir yoldan gitmeye çalıştık. Fakat birbiriyle uyumsuz, standardı olmayan kararlarla, ihtiyacımız olan transferleri yapmamızın önü kesildi.
Transferin son iki gününe kadar eksi harcama limitinde tutulduk. Sol bek için hamlemiz olacaktı. Sadık bu seneki maaşından fedakârlık yapınca Falette'in lisansını çıkarabildik. Pek çok takımın finansal durumları ortadayken onlar transfer yaptı ama transfer yapması sakıncalı takım Fenerbahçe oldu. Bankalar Birliği ile kapılar kapanmadı. Bizim öyle bir lüksümüz yok. Muhtaç olan biziz.
Destek olmadan buraya kadar nasıl geldik, bilmiyoruz."
KADRO MÜHENDİSLİĞİ YAPAMADIK
"BUNCA sözlerimden sonra 'Sizin hiç mi kabahatiniz yok?' sorusu gündeme gelecektir. Bizim de birçok hatalarımız oldu. Bunların değerlendirmesini kendi aramızda yapıyoruz. Transfer hatalarımız oldu.
Zaman zaman doğru kadro mühendisliğini yapamadık. Biz kendimizi kandırmadan eleştirimizi mutlaka yapıyoruz. Zaten bizim kültürümüzde de bu var. Ancak bunların hiçbiri sistematik hatalara maruz kaldığımızı, hatta şampiyonluk yarışı dışına itilmeye çalışıldığımız gerçeğini değiştiremez. Ligin adaletli yönetilmesi halinde en büyük şampiyonluk adayı biziz."
6 DAKİKALIK VİDEOLU SUNUM
Koç, basın toplantısına 6 dakika süren ve F.Bahçe aleyhine yapılan hakem hatalarından oluşan videolu bir sunumla başladı.
GÖZ GÖRE GÖRE YOLDAN SAPILIYOR
"Pek çok hatayı VAR ile düzeltmek mümkünken göz göre göre bu yoldan sapılmasında iyi niyet görmüyorum. Yayıncı kuruluş bütün görüntüleri VAR odasına aktarıyor. Teknisyen hangi görüntüleri eliyor? Bir yerde sıkıntı var. Tenisteki, voleyboldaki gibi itiraz hakkı verilsin. VAR'ın faydalarının daha fazla olabileceğini düşünüyorum."
BAKAN BEY VERGIDE BIZE YARDIM ETTI
Ali Koç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kulübe yardım ettiği şeklindeki bir soruya da şu yanıtı verdi: "
Bizim gibi kulüplerin
ister istemez devlet ile pek
çok işi olur. Bakanlıklarla, belediyelerle
işimiz olur. Vergi
borcumuzu taksitlendirmemiz
gereken bir konuydu, onun
için kağıt almamız gerekiyordu.
Konu buydu."
NİHAT ÖZDEMİR'E KIZGIN VE KIRGINIZ
"TFF Başkanı Nihat Özdemir'e karşı şahsi bir problemim yok. Ancak söz konusu Fenerbahçe ise benim için kırmızı çizgi orası. Biz Fenerbahçe olarak Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız. UEFA maçı öncesi kendisi bizi ziyarete geldi ve serzenişte bulundu. 3 gün sonra dedi ki: 'Ben federasyonun teminatıyım, Ali Koç ve yönetimi günah keçisi arıyor' dedi. 3 gün arayla. Biz Nihat Bey'in başarılı olmasını istiyorduk. İşin neresinden tutacağımızı, nasıl köprü kuracağımızı hesaplamakta zorluk çekiyoruz."