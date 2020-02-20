Karşılamam ama Cengiz’i bekliyorum

"Hakem hatalarından kaybettiğimiz 14-15 puan var. TFF, aldığı kararlarla sadece bizi zayıflatmakla kalmamış, yarışın gidişatını kökünden etkilemiştir""Hakemler cin gibi insanlardır… Bu cesareti nereden buluyorlar? Kariyerlerini riske atacak şekilde kasıtlı kararlarda kime güveniyorlar?"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakem hatalarından TFF'ye ve hafta sonu Galatasaray'la oynayacakları derbiye kadar gündeme dair birçok konuyu değerlendirdi. Sözlerine,diyerek başlayan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: "Derbide ben şahsen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i karşılamayacağım, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız karşılıyor. Muhakkak bekliyoruz. Biz de oraya gidiyoruz. Diğer maçlarda davrandığımız gibi yine davranacağız.Medyadan bu konuda destek bekliyoruz. Çıkar konuşuruz.""Hakem hatalarına kurban giden 14-15 puandan bahsediyoruz.Hakemler her hafta maç yönetmek isterler. Peki hakemlere en kuvvetli mesaj nasıl verilir?derler. Hakemlerimizin söz konusu Fenerbahçe olunca takındıkları son derece cüretkâr tavrı nasıl yorumlayacağımızı, etkilerini nasıl ölçebileceğimizi size bırakıyorum. Hakemler bu cesareti nereden buluyorlar? Kariyerlerini riske edecek kasıtlı kararlarda kime güveniyorlar?Zorlama ile yapılmış bir hamledir.""BIZ bu hataların düzeltileceğini düşünüyorduk ama bakalım bu hafta ne olacak. Menüde ne var? Bugüne kadar görülmemiş düzeyde bir futbol mühendisliğiyle karşı karşıyayız.Galatasaray ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız.Taraftarımızın desteği ile tüm maçlarımızı alarak şampiyon olmak istiyoruz.""HARCAMA limitleri konusunda çok konuştuk. Biz imzalayamadık. Kendi imkânlarımızla başka bir yoldan gitmeye çalıştık.Transferin son iki gününe kadar eksi harcama limitinde tutulduk. Sol bek için hamlemiz olacaktı. Sadık bu seneki maaşından fedakârlık yapınca Falette'in lisansını çıkarabildik. Pek çok takımın finansal durumları ortadayken onlar transfer yaptı ama transfer yapması sakıncalı takım Fenerbahçe oldu.Destek olmadan buraya kadar nasıl geldik, bilmiyoruz.""BUNCA sözlerimden sonra 'Sizin hiç mi kabahatiniz yok?' sorusu gündeme gelecektir. Bizim de birçok hatalarımız oldu.Zaman zaman doğru kadro mühendisliğini yapamadık. Biz kendimizi kandırmadan eleştirimizi mutlaka yapıyoruz. Zaten bizim kültürümüzde de bu var.Koç, basın toplantısına 6 dakika süren ve F.Bahçe aleyhine yapılan hakem hatalarından oluşan videolu bir sunumla başladı."Pek çok hatayı VAR ile düzeltmek mümkünken göz göre göre bu yoldan sapılmasında iyi niyet görmüyorum. Yayıncı kuruluş bütün görüntüleri VAR odasına aktarıyor. Teknisyen hangi görüntüleri eliyor? Bir yerde sıkıntı var. Tenisteki, voleyboldaki gibi itiraz hakkı verilsin. VAR'ın faydalarının daha fazla olabileceğini düşünüyorum."Bizim gibi kulüplerinister istemez devlet ile pekçok işi olur. Bakanlıklarla, belediyelerleişimiz olur. Vergiborcumuzu taksitlendirmemizgereken bir konuydu, onuniçin kağıt almamız gerekiyordu.Konu buydu.""TFF Başkanı Nihat Özdemir'e karşı şahsi bir problemim yok. Ancak söz konusu Fenerbahçe ise benim için kırmızı çizgi orası. Biz Fenerbahçe olarak Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız. UEFA maçı öncesi kendisi bizi ziyarete geldi ve serzenişte bulundu. 3 gün sonra dedi ki: 'Ben federasyonun teminatıyım, Ali Koç ve yönetimi günah keçisi arıyor' dedi. 3 gün arayla. Biz Nihat Bey'in başarılı olmasını istiyorduk. İşin neresinden tutacağımızı, nasıl köprü kuracağımızı hesaplamakta zorluk çekiyoruz."

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