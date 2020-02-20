Premier Lig'de erteleme maçında Manchester City sahasında west Ham United'ı ağırladı. City zorlanmadığı mücadelede iki yarıda da bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Guardiola'nın öğrencilerine galibiyeti getiren goller 30. dakikada Rodri Hernandez ve 62. dakikada Kevin De Bruyne'den geldi.

Bu sonucun ardından 26. hafta sonunda puanını 54'e yükselten Manchester City, 76 puanlı Liverpool'un ardından 2. sırada yer aldı.

West Ham United ise 24 puanda kalarak 18. sırada yer aldı ve küme düşme hattından kurtulamadı.